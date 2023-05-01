Ludhiana Gas Leak: लुधियाना गैस कांड में यूपी-बिहार के लोगों ने गंवाई जान, 3 परिवारों के 10 सदस्यों की मौत
रविवार सुबह 7.30 बजे हुई. नाले से जहरीली गैस लीक होने की बात कही जा रही है।मरने वाले 10 लोग तीन परिवारों के हैं। एक व्यक्ति की शिनाख्त नहीं हो सकी है। पंजाब सरकार ने गियासीपुरा गैस लीक में जान गंवाने वालों के परिजनों को दो-दो लाख रुपये और अन्य को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है।
Punjab के Ludhiana के गियासपुरा में जहरीली गैस ने 11 लोगों की जान ले ली है। चार लोगों को बेहोशी की हालत में Hospital में भर्ती कराया गया, जिनकी हालत अब ठीक बताई जा रही है। दो का सरकारी अस्पताल में इलाज जारी है और दो लोगों का Private Hospital में इलाज कराया जा रहा है। जिन लोगों की गैस के कारण मौत हुई उन लोगों के शरीर नीले पड़ गए थे। घटना रविवार सुबह 7.30 बजे हुई नाले से जहरीली गैस लीक होने की बात कही जा रही है।
मरने वाले 10 लोग तीन परिवारों के हैं। एक व्यक्ति की शिनाख्त नहीं हो सकी है। पंजाब सरकार ने गियासीपुरा Gas Leak में जान गंवाने वालों के परिजनों को दो-दो लाख रुपये और अन्य को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। लुधियाना की डिप्टी कमिश्नर सुरभि मलिक ने बताया कि 11 लोगों की मौत की बात कंफर्म हो चुकी है। लेकिन अभी इस नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता कि लीक होने वाली गैस कौन सी थी।
बताया जा रहा है कि गैस लीकेज गोयल किराना स्टोर से हुई। इस किराना दुकान पर सामान लेने गया एक शख्स भी बेहोश हो गया।
उसे लेने के लिए जब और लोग पहुंचे तो वह भी बेहोश हो गए। पुलिस-प्रशासन को इस बात की भी आशंका है कि दुकान के अंदर रखे 4 ड्रीप फ्रीजर में से भी किसी गैस का रिसाव हो सकता है। पूरे इलाके को खाली कराकर सील कर दिया गया है।