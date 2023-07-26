लोकसभा स्पीकर ने विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार किया

लोकसभा अध्यक्ष Om Birla ने विपक्षी दलों के अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। यह प्रस्ताव कांग्रेस सांसद Gaurav Gogoi द्वारा सदन में लाया गया। कांग्रेस और भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) ने आज सुबह मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री Narendra Modi की सरकार के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव की मांग की थी और सदन में नोटिस दिया था। भारी हंगामे के बीच स्पीकर ने विपक्ष की मांग को स्वीकार कर लिया।

आमतौर पर अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष को सदन में सरकार के बहुमत को चुनौती देने की अनुमति देता है, अगर ये अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। लेकिन संख्याबल को देखें तो फिलहाल सरकार को कोई खतरा नहीं दिख रहा है। बीजेपी की नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के पास फिलहाल लोकसभा में बहुमत है। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन से ही विपक्षी दल मांग कर रहे हैं कि पीएम मोदी मणिपुर में हुई हिंसा पर बोलें। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हुआ था।