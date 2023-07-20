Manipur में पुलिस ने 4 मई के वीडियो की मदद से मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया

Manipur Police ने 4 मई के भयावह वायरल वीडियो के मामले में मुख्य आरोपी का गिरफ्तार कर लिया है। दो महीने पुराने वीडियो में पुरुषों की भीड़ द्वारा दो महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाते हुए दिखाया गया है। अत्याधुनिक हथियारों से लैस आरोपी को उस वीडियो की मदद से गिरफ्तार किया गया है। वीडियो में मुख्य आरोपी को हरे रंग की शर्ट में दिखाया गया है। इस बीच, पुलिस ने पहले एक ट्वीट में कहा था कि नोंगपोक सेकमाई पीएस (थौबल जिला) में अपहरण, सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले दर्ज किए गए थे और अज्ञात सशस्त्र बदमाशों के खिलाफ जांच शुरू हो गई है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 12 टीमें बनाई गईं हैं।

advertisement

Also Read: संसद का मॉनसून सत्र आज से, सरकार लाएगी 31 बिल, विपक्ष की घेरने की तैयारी

शिकायत के अनुसार, घटना वाले दिन लगभग 800-1,000 लोग अत्याधुनिक हथियार लेकर बी फीनोम गांव में घुस गए और तोड़फोड़, लूटपाट और घरों को जला दिया। संदेह है कि उपद्रवी मैतेई संगठनों के सदस्य थे। दो पुरुषों और तीन महिलाओं सहित पांच ग्रामीण जंगल की ओर भाग गए, जहां से उन्हें नोंगपोक सेकमाई पुलिस टीम ने बचाया। हालाँकि, बाद में भीड़ ने उनका अपहरण कर लिया और उनमें से एक व्यक्ति की हत्या कर दी। महिलाओं को अपने कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया गया।

मणिपुर में लगातार जारी है हिंसा

19 साल की एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। उसके भाई ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की लेकिन उसे मार दिया गया। इस वीडियो की सभी वर्गों के लोगों ने व्यापक निंदा की है। मणिपुर राज्य में 3 मई से इम्फाल घाटी में केंद्रित बहुसंख्यक मेइती और पहाड़ियों पर कब्जा करने वाले कुकी लोगों के बीच जातीय झड़पें हो रही हैं।

Also Read: विपक्षी गठबंधन का नाम 'INDIA' रखे जाने पर मुख्यमंत्री Nitish ने खड़े किये सवाल !