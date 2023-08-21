scorecardresearch
सीमा हैदर की तरह अब संगीता ने पार की सरहद, दो बच्चों छोड़कर नेपाल से आई भारत

बिहार (Bihar) के दरभंगा में भी सीमा हैदर (Seema Haider) जैसी मिलती-जुलती कहानी देखने को मिली है। लेकिन इस बार कोई पाकिस्तान से नहीं बल्कि नेपाल से भारत आया है। दरअसल, नेपाल की रहने वाली संगीता देवी ने प्रेमी गोविंद के लिए पहले पति को तलाक दे दिया और फिर गोविंद से शादी कर ली।

BT बाज़ार डेस्क
Aug 21, 2023
सीमा हैदर की तरह अब संगीता ने पार की सरहद

लेकिन उसे नहीं पता था कि गोविंद पहले से ही शादीशुदा है और उसके दो बच्चे भी हैं। गोविंद उसे काफी समय से इग्नोर कर रहा था। संगीता को पता नहीं लग रहा था कि आखिर गोविंद उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। उसने गोविंद के असली घर का पता निकलवाया और फिर नेपाल से भारत आ गई। लेकिन भारत आकर संगीता को पता चला कि गोविंद पहले से शादीशुदा है और एक निजी बैंक में काम करता है। अब गोविंद की दोनो पत्नियां गोविंद के खिलाफ कार्रवाई चाहती हैं। 

गोविंद की पहली पत्नी प्रेरणा ने बताया कि उसने भी गोविंद से लव मैरिज की थी। अब इस हंगामे के बाद ससुराल वाले उसे भी नहीं अपना रहे हैं। ऐसे में वह दोनों बच्चों के साथ कहां जाएगी? वहीं संगीता भी कह रही है कि वो क्या करें क्योंकि वो नेपाल में अपने पहले पति को तलाक दे चुकी है और सबकुछ छोड़कर भारत आ गई है।

Aug 21, 2023