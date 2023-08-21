सीमा हैदर की तरह अब संगीता ने पार की सरहद, दो बच्चों छोड़कर नेपाल से आई भारत

बिहार (Bihar) के दरभंगा में भी सीमा हैदर (Seema Haider) जैसी मिलती-जुलती कहानी देखने को मिली है। लेकिन इस बार कोई पाकिस्तान से नहीं बल्कि नेपाल से भारत आया है। दरअसल, नेपाल की रहने वाली संगीता देवी ने प्रेमी गोविंद के लिए पहले पति को तलाक दे दिया और फिर गोविंद से शादी कर ली।

लेकिन उसे नहीं पता था कि गोविंद पहले से ही शादीशुदा है और उसके दो बच्चे भी हैं। गोविंद उसे काफी समय से इग्नोर कर रहा था। संगीता को पता नहीं लग रहा था कि आखिर गोविंद उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। उसने गोविंद के असली घर का पता निकलवाया और फिर नेपाल से भारत आ गई। लेकिन भारत आकर संगीता को पता चला कि गोविंद पहले से शादीशुदा है और एक निजी बैंक में काम करता है। अब गोविंद की दोनो पत्नियां गोविंद के खिलाफ कार्रवाई चाहती हैं।

गोविंद की पहली पत्नी प्रेरणा ने बताया कि उसने भी गोविंद से लव मैरिज की थी। अब इस हंगामे के बाद ससुराल वाले उसे भी नहीं अपना रहे हैं। ऐसे में वह दोनों बच्चों के साथ कहां जाएगी? वहीं संगीता भी कह रही है कि वो क्या करें क्योंकि वो नेपाल में अपने पहले पति को तलाक दे चुकी है और सबकुछ छोड़कर भारत आ गई है।