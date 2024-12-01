भारतीय मूल का गुजराती होगा अमेरिका की FBI का नया बॉस

scorecardresearch
Newsपरदेसभारतीय मूल का गुजराती होगा अमेरिका की FBI का नया बॉस

पटेल ने रक्षा विभाग में चीफ ऑफ स्टाफ, राष्ट्रीय खुफिया विभाग में उप निदेशक, और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में वरिष्ठ निदेशक के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। ट्रंप ने कहा कि उनके नेतृत्व में एफबीआई सीमा सुरक्षा, अपराध नियंत्रण और तस्करी से निपटने में मजबूत होगी।

Ankur Tyagi
UPDATED: Dec 1, 2024 11:19 IST
Born on February 25, 1980, in New York to Indian immigrant parents from East Africa, Patel has roots in Vadodara, Gujarat.
Born on February 25, 1980, in New York to Indian immigrant parents from East Africa, Patel has roots in Vadodara, Gujarat.

डोनाल्ड ट्रंप ने कश्यप "काश" पटेल को एफबीआई निदेशक के रूप में नामित किया है। 44 वर्षीय पटेल, जिन्हें संघीय अभियोजन और सार्वजनिक वकालत दोनों में अनुभव है। काश पटेल क्रिस्टोफर रे की जगह लेंगे, जिन्हें 2017 में ट्रंप ने एफबीआई निदेशक के रूप में नियुक्त किया था।

ट्रंप ने पटेल की प्रशंसा करते हुए कहा कि वह "एक शानदार वकील, इन्वेस्टिगेटर और 'अमेरिका फर्स्ट' योद्धा हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने और न्याय की रक्षा के लिए काम किया है।"

कश्यप पटेल का प्रारंभिक जीवन:
पटेल का जन्म 25 फरवरी, 1980 को न्यूयॉर्क में भारतीय मूल के गुजराती माता-पिता के घर हुआ था। उनके माता-पिता 1970 के दशक में अमेरिका चले गए थे। पटेल ने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से कानून की पढ़ाई की और मियामी में पब्लिक डिफेंडर के रूप में करियर शुरू किया।

उनका करियर तब सुर्खियों में आया जब उन्होंने हाउस इंटेलिजेंस कमेटी के साथ मिलकर 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रूसी हस्तक्षेप की जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी जड़ें गुजरात के वडोदरा में हैं, और उन्होंने कई हाई-प्रोफाइल मामलों को संभाला है।


 

