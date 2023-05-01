scorecardresearch
Karnataka Election: Manifesto में बीजेपी का बड़ा दांव, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का किया वादा

कर्नाटक चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम बोम्मई और पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा ने पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट 'प्रजा ध्वनि' जारी किया है।

BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi, May 1, 2023 17:17 IST
Karnataka चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम बोम्मई और पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा ने पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट 'प्रजा ध्वनि' जारी किया है। इस दौरान पार्टी के कई सीनियर नेता मौजूद रहे। कर्नाटक चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने मेनिफेस्टो में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का वादा किया है।

BJP ने बीपीएल परिवारों के लिए 3 फ्री गैस सिलेंडर देने का वादा किया है।

इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने बीपीएल परिवारों के लिए 3 फ्री गैस सिलेंडर देने का वादा किया है। प्रत्येक वार्ड में अटल आहार केंद्र खोलने की बात की है। इसके अलावा बीपीएल परिवारों को आधा लीटर नंदिनी दूध देने का भी वादा किया गया है।

abhishek singh1
May 1, 2023