Israel-Palestine Conflict: इज़रायल ने युद्ध का ऐलान किया

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायल में हमास आतंकवादियों के हमले में अब तक 20 इजरायली सैनिकों की मौत हो गई है। इजरायली इमरजेंसी सर्विस ने बताया है कि मरने वालों की कुल संख्या 23 है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Oct 7, 2023 17:03 IST
इज़रायल ने हमास के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया है

Israel पर आज सुबह 6:30 बजे Hamas के आतंकियों ने हमला किया। गाजा में कई जगहों से रॉकेट दागे गए और करीब आधे घंटे तक जारी रहे। सुबह 8:15 बजे से Jerusalem तक कई बार सायरन सुनाई दिए। इसके अलावा 10:15 और 11:32 बजे भी सायरन सुनाई दिए। बताया जा रहा है कि हमास की तरफ से करीब 5000 रॉकेट दागे गए हैं।

रॉकेट हमलों के अलावा हमास के आतंकी पैराग्लाइडिंग के जरिये इजराइल के कई शहरों में घुसे और सेना के वाहनों पर कब्जा कर लिया। कई मीडिया रिपोर्ट्स में बच्चों और महिलाओं को बंधक बनाने की भी खबरें हैं। इज़रायली सेना के एक सीनियर अधिकारी के भी बंधक बनाए जाने की खबरें हैं।

बताया जा रहा है कि हमास की तरफ से करीब 5000 रॉकेट दागे गए हैं

