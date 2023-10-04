ICC World Cup 2023: कल से शुरू हो रहा है ICC World Cup, पूरा शेड्यूल जानिए

scorecardresearch
मेजबान भारत के अलावा, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, नीदरलैंड और इंग्लैंड हिस्सा ले रहे है। भारत का पहला मैच पांच बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में होगा।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Oct 4, 2023 16:14 IST
ICC World Cup को लेकर पूरी दुनिया बेसब्री से इंतजार कर रही है। भारत इस बार तीसरी बार विजेता बनने के लिए ताबरतोड़ प्रैक्टिस भी कर रहा है। खेल में हिस्सा लेने वाले लगभग सभी टीमों के खिलाड़ी भारत पहुंच चुके है। भारत आते ही सभी देशो के खिलाड़ियों का भव्य तौर पर भारतीय परंपरा के अनुसार स्वागत किय गया है। भारत 1983 और 2011 में खिताब अपने नाम किया था। पिछली बार जब टीम इंडिया चैंपियन बनी थी तब विश्व कप का आयोजन भारत में ही हुआ था। ऐसे में इस बार भी टीम से खिताब की उम्मीदें हैं। पांच अक्टूबर यानि कल गत विजेता इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच उद्घाटन मैच खेला जाएगा। यह मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित होगा। इसी मैदान पर 19 नवंबर को फाइनल मुकाबला भी होगा।

भारतीय टीम की नजर तीसरी बार चैंपियन बनने पर है। विश्व कप के मैच भारत के 10 शहरों में खेले जाएंगे। हैदराबाद, अहमदाबाद, धर्मशाला, दिल्ली, चेन्नई, लखनऊ, पुणे, बेंगलुरु, मुंबई और कोलकाता के मैदान में मुकाबले को खेला जायेगा। इस विश्व कप में कुल 10 टीमें हिस्सा ले रही है। टूर्नामेंट का आयोजन राउंड रॉबिन फॉर्मेट में होगा। 10 में से शीर्ष चार टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। पिछली बार इंग्लैंड में भी इसी फॉर्मेट में विश्व कप का आयोजन हुआ था। तब इंग्लिश टीम ने फाइनल में न्यूजीलैंड को हराया था। विश्व कप का आयोजन 5 अक्टूबर से लेकर 19 नवंबर तक होगा। मेजबान भारत के अलावा, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, नीदरलैंड और इंग्लैंड हिस्सा ले रहे है। भारत का पहला मैच पांच बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में होगा।

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Oct 4, 2023