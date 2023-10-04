scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsकारोबारJubliant Foodworks: Pizaa Lovers के बड़ी खुशखबरी, त्यौहारी सीजन और World Cup से पहले Domino's का बड़ा तोहफा

Jubliant Foodworks: Pizaa Lovers के बड़ी खुशखबरी, त्यौहारी सीजन और World Cup से पहले Domino's का बड़ा तोहफा

डॉमिनोज़ ने नॉन-वेज लार्ज साइज पिज्जा की कीमत 919 रुपए से 549 रुपए तक कर दि है। इसके साथ ही कंपनी ने कई और शानदार ऑफर्स और भारी भरकम छूट दे रखी है।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Oct 4, 2023 13:04 IST
Domino's ने धमाकेदार ऑफर अपने ग्राहकों के लिये लेकर आयी हैं
Domino's ने धमाकेदार ऑफर अपने ग्राहकों के लिये लेकर आयी हैं

त्योहारी सीजन और World Cup से पहले तमाम कई कंपनिया ऑफर्स और स्कीम्स लाकर ग्राहकों को अपनी ओर खींच रही है। कई कंपनी अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर तो कोई सर्विस में भारी-भरकम छूट दे रही है। पर अब खाने-पिने के सामने कि कम्पनिया भी पीछे नहीं हटी है। इसी बीच Pizaa Lovers के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आयी है। Domino's ने धमाकेदार ऑफर अपने ग्राहकों के लिये लेकर आयी हैं।

advertisement

Also Read: 2000 Note: 7 अक्टूबर के बाद क्या होगा 2000 के नोट का?, क्या है मामला ?

डोमिनोज़ लार्ज साइज पिज्जा की कीमत में भारी-भरकम छूट दे रही है। डॉमिनोज़ ने अपने लार्ज साइज पिज्जा की कीमत सीधे 40 फीसदी कम कर दी है। इसके साथ ही कंपनी ने Everyday Value & Howzzat50 offer पर बड़ी सेविंग्स की भी घोषणा की है। डॉमिनोज़ ने वेज लार्ज पिज्जा की कीमत को 799 रुपए से कम कर सीधे 499 रुपए कर दीया है। डॉमिनोज़ ने नॉन-वेज लार्ज साइज पिज्जा की कीमत 919 रुपए से 549 रुपए तक कर दीया है। इसके साथ ही कंपनी ने कई और शानदार ऑफर्स और भारी भरकम छूट दे रखी है।

डोमिनोज़ लार्ज साइज पिज्जा की कीमत में भारी-भरकम छूट दे रही है
डोमिनोज़ लार्ज साइज पिज्जा की कीमत में भारी-भरकम छूट दे रही है
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Oct 4, 2023