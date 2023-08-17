कैसा रहेगा आज दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद का मौसम?

हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। इन दोनों पहाड़ी राज्यों में बारिश और लैंडस्लाइड जानलेवा साबित हुई है। वहीं, उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भी हल्की बारिश देखने को मिल रही है। मौसम विभाग की मानें तो पूर्वी भारत के राज्यों में आज (गुरुवार) से बारिश की गतिविधियों में तेजी देखने को मिलेगी. वहीं, 17 अगस्त से मध्य भारत से जुड़े राज्यों में भी बारिश की गतिविधियों में तीव्रता देखने को मिलेगी।

मौसम विभाग की मानें तो देश की राजधानी नई दिल्ली में आज, 17 अगस्त को न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम तापमान 37 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। वहीं, आज दिल्ली के आसमान में बादलों की आवाजाही देखी जा सकती है। दिल्ली में 19 अगस्त से बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। 18 अगस्त को नई दिल्ली में मौसम साफ रहेगा।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम तापमान 36 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। वहीं, लखनऊ में आंशिकतौर पर बादल छाए रह सकते हैं. लखनऊ में 18 अगस्त से बारिश का सिलसिला देखने को मिल सकता है। गाजियाबाद की बात करें तो आज यहां न्यूनतम तापमान 28 डिग्री और अधिकतम तापमान 34 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। वहीं, गाजियाबाद में भी आज बारिश का पूर्वानुमान नहीं है।

मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट की मानें तो आज सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक या दो स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। वहीं, पूर्वोत्तर भारत, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश विदर्भ, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश संभव है।