England vs Sri Lanka 1st Test Match Preview: प्लेइंग XI, हेड टू हेड रिकॉर्ड, पिच रिपोर्ट,लाइव,भविष्यवाणी,सारी जानकारी जानें यहां

England और Sri Lanka के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच 21 अगस्त से Old Trafford Cricket Ground में खेला जाएगा। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट्स टेबल में इंग्लैंड 6 जीत, 1 ड्रा मैच और 36.54% PCT के साथ सातवें स्थान पर है। वहीं, श्रीलंका दो जीत, 50% PCT के के साथ चौथे स्थान पर है। इंग्लैंड ने पिछली टेस्ट सीरीज वेस्टइंडीज के खिलाफ घर में 3-0 से जीती थी। वहीं, श्रीलंकाई टीम ने अफगानिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 2-0 से जीत दर्ज की थी। इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स द हंड्रेड में नॉर्दन सुपरचार्जर्स के लिए खेलते हुए चोटिल हो गए थे, जिसके बाद वह सीरीज से बाहर हो गए। बेन स्टोक्स की जगह ओली पोप टीम की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे, साथ ही बोर्ड ने हैरी ब्रूक को उप-कप्तान नियुक्त किया है। वहीं, धनंजय डी सिल्वा श्रीलंका की कप्तानी करेंगे। साथ ही टीम दिमुथ करूणारत्ने, एंजेलो मैथ्यूज और दिनेश चांदीमल के प्रदर्शन पर ज्यादा निर्भर रहने वाली है।

advertisement

ENG vs SL, 1st Test: मैच डिटेल्स (Match Details)

मैच इंग्लैंड बनाम श्रीलंका, पहला टेस्ट

वेन्यू ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड

दिन और समय 21-25 अगस्त, दोपहर 3ः30 बजे (भारतीय समयानुसार)

ENG vs SL, 1st Test: फैंस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें?

इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट मैच फैंस सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क और SonyLIV एप पर देख सकते हैं।

ENG vs SL, 1st Test: हेड टू हेड रिकॉर्ड्स (Head to Head Records)

इंग्लैंड ने जीते 17

श्रीलंका ने जीते 8

ड्रॉ 14

नो रिजल्ट 00

Also Read: Anil Ambani की इस कंपनी का नाम Adani से जुड़ते ही बना रॉकेट, क्या है मामला?

ENG vs SL, 1st Test: पिच रिपोर्ट (Pitch Report)

ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड की पिच सभी पांच दिनों के पहले घंटों में तेज गेंदबाजों की ज्यादा मदद करेगी। मैच के पहले दो दिनों में अगर बल्लेबाज पिच पर समय बिताने में सफल होते हैं तो वे ज्यादा रन बना सकते हैं। तीसरे दिन से विकेट के थोड़े सूखे होने की उम्मीद है, जिसके चलते स्पिनरों को मदद मिलेगी। इस पिच पर पहली पारी का औसत स्कोर 332 रन है।

फुल स्क्वॉड (Full Squad)

इंग्लैंड (England)

ओली पोप (कप्तान), गस एटकिंसन, शोएब बशीर, हैरी ब्रूक, जॉर्डन कॉक्स, बेन डकेट, डैन लॉरेंस, मैथ्यू पॉट्स, जो रूट, जैमी स्मिथ, ओली स्टोन, क्रिस वोक्स, मार्क वुड

श्रीलंका (Sri Lanka)

धनंजय डी सिल्वा (कप्तान), दिमुथ करूणारत्ने, निशान मदुश्का, पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (उपकप्तान), एंजेलो मैथ्यूज, दिनेश चांदीमल, सदीरा समरविक्रमा, असिथा फर्नांडो, कसुन रजिथा, विश्वा फर्नांडो, लाहिरू कुमारा, निसाला थरका, प्रभात जयसूर्या, रमेश मेंडिस, जेफरी वेंडरसे, मिलन रथनायके

संभावित प्लेइंग 11 (Probable Playing XIs)

इंग्लैंड (England)

डैन लॉरेंस, बेन डकेट, ओली पोप (कप्तान), जो रूट, हैरी ब्रूक, जैमी स्मिथ (विकेटकीपर), क्रिस वोक्स, मैथ्यू पॉट्स, गस एटकिंसन, मार्क वुड, शोएब बशीर

श्रीलंका (Sri Lanka)

दिमुथ करूणारत्ने, निशान मदुश्का, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), एंजेलो मैथ्यूज, दिनेश चांदीमल, धनंजय डी सिल्वा (कप्तान), कामिंदु मेंडिस, प्रभात जयसूर्या, विश्वा फर्नांडो, कसुन रजिथा, लाहिरू कुमारा

इंग्लैंड vs श्रीलंका मौसम अपडेट

प्रशंसक राहत की सांस ले सकते हैं क्योंकि इंग्लैंड बनाम श्रीलंका टेस्ट पहला दिन अच्छा रहने की उम्मीद है और बारिश की संभावना कम है। हालांकि दूसरे दिन से मौसम पूर्वानुमान के अनुसार हल्की से भारी बारिश हो सकती है, जिससे खेल में बीच-बीच में व्यवधान आ सकता है। पूरे मैच के दौरान आसमान बादलों से ढका रहेगा।