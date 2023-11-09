Diwali Metro Timing: Diwali के दिन Delhi Metro की टाइमिंग में हुआ बदलाव

Delhi Metro से हर रोज लोग बड़ी संख्या में यात्रा करते हैं। इस बार 12 नवंबर को देशभर में Diwali का त्योहार मनाया जाना है। इस खास अवसर पर दिल्ली मेट्रो के समय में कुछ बदलाव किया गया है। समय में बदलाव के चलते यात्रियों को परेशानी ना हो, इसके लिए दिल्ली मेट्रो ने इस चीज की जानकारी पहले ही यात्रियों को दे दी है।

आखिरी मेट्रो की टाइमिंग में बदलाव

दिल्ली मेट्रो द्वारा दिवाली की रात मेट्रो की टाइमिंग कुछ बदलाव किया गया है। 12 नवंबर यानी रविवार को दिल्ली मेट्रो की आखिरी ट्रेन अपनी सभी लाइनों के टर्मिनल स्टेशनों से रात 10 बजे रवाना होगी। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि इसमें एयरपोर्ट लाइन भी शामिल है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम (DMRC) ने कहा, 'दिवाली के त्योहार के मौके पर 12 नवंबर को आखिरी मेट्रो सेवा सभी लाइनों के टर्मिनल स्टेशनों से (रात 11 की बजाय) रात 10 बजे रवाना होगी।' एक बयान में कहा गया कि रविवार को सभी लाइनों पर मेट्रो ट्रेन सेवाएं सुबह छह बजे से और एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर सुबह पौने पांच बजे से शुरू होंगी।

दिल्ली मेट्रो के बढ़े फेरे

बता दें, हाल ही में दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए दिल्ली मेट्रो ने यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेन के फेरे बढ़ा दिए थे।दिल्ली मेट्रो ने पहले 25 अक्टूबर से सोमवार से शुक्रवार के बीच मेट्रो ट्रेनों के 40 अतिरिक्त फेरे बढ़ाए थे। इसके बाद 03 नवंबर को दिल्ली मेट्रो ने 20 फेरे और बढ़ाने का फैसला लिया. इस तरह से दिल्ली मेट्रो इस वक्त 60 अधिक फेरे लगा रही है।