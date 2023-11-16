scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsपरदेसDabur News: डाबर इंडिया की दो सहायक कंपनियों को अमेरिका में मिली राहत

Dabur News: डाबर इंडिया की दो सहायक कंपनियों को अमेरिका में मिली राहत

डाबर ने स्पष्ट किया है कि मुकदमा किसी डाबर ब्रांड या उत्पाद से संबंधित नहीं है, इस बात पर जोर देते हुए कि डाबर इंडिया लिमिटेड इन मुकदमों में कोई पक्ष नहीं है। नमस्ते द्वारा हेयर रिलैक्सर उत्पादों की बिक्री डाबर इंडिया लिमिटेड के कुल कारोबार का 1 प्रतिशत से भी कम है।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Nov 16, 2023 14:19 IST
अमेरिकी कोर्ट में इन दो कंपनियों को प्रतिवादी के रूप में हटा दिया गया
अमेरिकी कोर्ट में इन दो कंपनियों को प्रतिवादी के रूप में हटा दिया गया

FMCG कंपनी डाबर की दो विदेशी सहायक कंपनियों, डाबर इंटरनेशनल और डर्मोविवा स्किन एसेंशियल्स को अमेरिकी अदालत में दायर कई मुकदमों में राहत मिल गई है।

नमस्ते लेबोरेटरीज एलएलसी आरोपों का सामना करना जारी रखेगी।
नमस्ते लेबोरेटरीज एलएलसी आरोपों का सामना करना जारी रखेगी।


अमेरिकी कोर्ट में इन दो कंपनियों को प्रतिवादी के रूप में हटा दिया गया है, इन दोनों कंपनियों पर आरोप लगाया गया है कि इनके उत्पादों के कारण गर्भाशय कैंसर और अन्य संबंधित स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हुईं हैं। हालाँकि, इसकी तीसरी अंतर्राष्ट्रीय इकाई, नमस्ते लेबोरेटरीज एलएलसी आरोपों का सामना करना जारी रखेगी।नमस्ते लेबोरेटरीज एलएलसी को अमेरिका में संघीय और राज्य अदालतों में 5,400 मामलों का सामना करना पड़ेगा।

advertisement

डाबर ने स्पष्ट किया है कि मुकदमा किसी डाबर ब्रांड या उत्पाद से संबंधित नहीं है, इस बात पर जोर देते हुए कि डाबर इंडिया लिमिटेड इन मुकदमों में कोई पक्ष नहीं है। नमस्ते द्वारा हेयर रिलैक्सर उत्पादों की बिक्री डाबर इंडिया लिमिटेड के कुल  कारोबार का 1 प्रतिशत से भी कम है। डाबर ने एक बयान जारी कर कहा, "हम सूचित करना चाहते हैं कि डाबर और डर्मोविवा को संघीय मामलों में प्रतिवादी के रूप में खारिज कर दिया गया है, अब केवल नमस्ते ही प्रतिवादी के रूप में रह गया है।

डाबर ने स्पष्ट किया है कि मुकदमा किसी डाबर ब्रांड या उत्पाद से संबंधित नहीं
डाबर ने स्पष्ट किया है कि मुकदमा किसी डाबर ब्रांड या उत्पाद से संबंधित नहीं

डाबर ने आगे कहा: "हम दोहराना चाहेंगे कि नमस्ते अपने उत्पादों की सुरक्षा में आश्वस्त है और मानता है कि इन मुकदमों में कोई कानूनी योग्यता नहीं है, ये आरोप निराधार हैं। इसकी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, डाबर इंडिया की 27 सहायक कंपनियां हैं, जिन्होंने वित्त वर्ष 2022-23 में परिचालन से समेकित राजस्व में 26.60 प्रतिशत का योगदान दिया। अंतरराष्ट्रीय कारोबार से इसका राजस्व 2,867 करोड़ रुपये था।

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Nov 16, 2023