चंद्रयान-3: लैंडर विक्रम की दूसरी डीबूस्टिंग कल, 23 अगस्त को लैंडिंग

शुक्रवार को, अंतरिक्ष एजेंसी ने घोषणा की कि चंद्रयान -3 के लैंडर मॉड्यूल का स्वास्थ्य सामान्य है, और कहा कि मॉड्यूल सफलतापूर्वक डीबूस्टिंग (धीमा) ऑपरेशन से गुजर चुका है जो इसे चंद्रमा के करीब ले जा रहा है।

Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Aug 19, 2023 11:21 IST
चंद्रयान-3: लैंडर विक्रम की दूसरी डीबूस्टिंग कल,

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने कहा कि चंद्रयान-3 का लैंडर मॉड्यूल, जिसमें विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर शामिल हैं, कल (20 अगस्त) अपने दूसरे डीबूस्टिंग ऑपरेशन से गुजरेगा। यह मॉड्यूल को एक ऐसी कक्षा में ले जाएगा जो इसे चंद्रमा की सतह के काफी करीब ले जाएगा।

शुक्रवार को, अंतरिक्ष एजेंसी ने घोषणा की कि चंद्रयान -3 के लैंडर मॉड्यूल का स्वास्थ्य सामान्य है, और कहा कि मॉड्यूल सफलतापूर्वक डीबूस्टिंग (धीमा) ऑपरेशन से गुजर चुका है जो इसे चंद्रमा के करीब ले जा रहा है।

Also Read: Vikram Lander चंद्रयान-3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल से सफलतापूर्वक अलग हो गया है

इसरो ने कहा, "लैंडर मॉड्यूल (एलएम) का स्वास्थ्य सामान्य है। एलएम ने सफलतापूर्वक एक डीबूस्टिंग ऑपरेशन किया, जिससे इसकी कक्षा 113 किमी x 157 किमी तक कम हो गई। दूसरा डीबूस्टिंग ऑपरेशन 20 अगस्त, 2023 को लगभग 02:00 बजे IST के लिए निर्धारित है।

चंद्रयान-3: लैंडर विक्रम की दूसरी डीबूस्टिंग कल, 23 अगस्त को लैंडिंग

डिबॉस्टिंग ऑपरेशन से पहले, 14 जुलाई को उपग्रह लॉन्च होने के 35 दिन बाद, चंद्रयान -3 का लैंडर मॉड्यूल गुरुवार को प्रोपल्शन मॉड्यूल से सफलतापूर्वक अलग हो गया था।

इसरो के सूत्रों ने पहले पीटीआई को बताया था कि अलग होने के बाद, लैंडर को एक कक्षा में स्थापित करने के लिए "डीबूस्ट" (धीमा करने की प्रक्रिया) ऑपरेशन से गुजरने की उम्मीद है, जहां पेरिल्यून (चंद्रमा से कक्षा का निकटतम बिंदु) 30 किलोमीटर दूर है। 


चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग 23 अगस्त को होनी है।

