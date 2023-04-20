scorecardresearch
Twitter Blue Tick: आज से हट जाएंगे ब्लू टिक, अब आगे क्या?

आज यानी 20 अप्रैल से ट्विटर पर पहले से चले आ रहे ब्लू टिक (blue ticks) हट जाएंगे। अब अगर आपको ब्लू टिक चाहिए तो इसके लिए पैसे खर्च करने होंगे।12 अप्रैल को ट्विटर के CEO एलन मस्क एक ट्वीट के जरिए ये कहा था कि लेगेसी ब्लू चेक्स को हटाने की अंतिम तारीख 20 अप्रैल है।

Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Apr 20, 2023 16:12 IST
Elon Musk

लेकिन काफी लोगों को लगता है कि अब क्या करना होगा। इसके लिए अब आपको अपनी जेब ढीली करनी होगी। अगर किसी को ब्लू टिक चाहिए तो उन्हें subscription लेना होगा और उसके लिए monthly charges देने होंगे, सब्सक्रिप्शन लेने के बाद ब्लू टिक verified अकाउंट में वापस आ जाएगा। 

Twitter Blue Tick


हर देश में अलग-अलग रेट हैं।भारत में ट्विटर ब्लू के ​मोबाइल यूजर्स को 900 रुपये देने होंगे। जबकि वेब के लिए यूजर्स को 650 रुपये मंथली चार्ज देना होगा।अमेरिका में ब्लू टिक मोबाइल के लिए 11 डॉलर प्रति महीना और सालाना 114.99 डॉलर का पैकेज है।

हालांकि इससे पहले लेगेसी वेरिफाइड बैज या ब्लू टिक को हटाने की तारीख 1 अप्रैल तय की गई थी, जो बढ़ाकर 20 अप्रैल की गई थी। ब्लू टिक के अपने फायदे भी हैं। वेरिफाइड बैज के अलावा यूजर्स को ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन में कई दूसरे तरह के फीचर्स भी मिलते हैं, जैसे- यूजर्स ज्यादा लंबे फॉर्मेट के ट्वीट कर सकते हैं, उसे एडिट कर सकते हैं या मिटा सकते हैं। ट्विटर वेरिफाइड होने के लिए यूजर्स को कुछ शर्तों को पूरा करना होता है।

