YouTube की तरह अब Twitter से भी कर सकेंगे कमाई!

अब आप YouTube की तरह ही Twitter के जरिए भी खूब पैसे कमा सकते हैं। जी हां, Elon Musk ने बड़ा एलान किया है। Content Creator के लिए Elon Musk मोनेटाइजेशन का फीचर लेकर आए हैं। जिसके जरिए आप कंटेंट क्रिएट करके YouTube की तरह ही मोटी कमाई कर सकते हैं। आइये समझते हैं Elon Musk का प्लान आखिर है क्या?

Twitter के मालिक Elon Musk ने ट्वीट के जरिए बताया कि अब आप लॉन्ग टर्म टेक्स्ट से लेकर घंटों लंबी वीडियो तक का कंटेंट मटेरियल आसानी से Elon Musk पर डाल सकते हैं। बस आपको सेटिंग में जाकर 'मोनेटाइजेशन' के बटन को दबाना होगा। इससे भी बड़ी बात ये है कि मोनेटाइजेशन से की गई कमाई का कोई भी हिस्सा अगले 12 महीनों तक ट्विटर नहीं लेगा। हालांकि Android और IOS 30 प्रतिशत फीस वसूलता है और ये कटौती क्रिएटर की कमाई से ही काटी जाएगी। आगे मस्क ने कहा कि हमारा गोल क्रिएटर की समृद्धि को मैक्सिमाइज करना है। किसी भी वक्त, आप हमारे प्लेटफॉर्म को छोड़ सकते हैं और अपने वर्क को अपने साथ ले जा सकते हैं।

लेकिन ये एक पेंच है। जी हां ट्विटर से पैसा कमाने के लिए आपको कुछ और भी करना होगा। तमाम नए फीचर और साथ ही मोनोटाइजेशन का फायदा पाने के लिए आपको ट्विटर ब्लू का सब्सक्राइबर बनना होगा। यानि की ट्विटर को सब्सक्राइब करना होगा। आपको बता दें कि भारत में ट्विटर पर ब्लू टिक पाने के लिए मोबाइल यूजर को हर महीने 900 रुपए और वेब यूजर को 650 रुपए चुकाने होंगे।

ट्विटर को खरीदने के बाद एलन मस्क लगातार इसके फीचर्स को और एट्रेक्टिव बनाने में लगे हैं। जिसके चलते उन्होंने कैरेक्टर लिमिट को 280 से बढ़ाकर 10,000 कर दिया है। यानि अब आप बिना किसी रोक-टोक के पूरा आर्टिकल यहां लिख सकते हैं। इतना ही नहीं अब ट्विटर पर बोल्ड और इटैलिक जैसी टेक्स्ट फॉर्मेट का भी इस्तेमाल हो सकेगा। लेकिन तमाम इन सुविधाओं का फायदा उठाने के लिए आपको ब्लू टिक लेना पड़ेगा यानि पैसे खर्च करने पड़ेंगे।

दरअसल ट्विटर खरीदने के बाद एलन मस्क का दर्द कई झलक चुका है। वो एक इंटरव्यू में कह चुके हैं कि ट्विटर चलाना उनके लिए काफी दर्दनाक और रोलरकोस्टर की तरह है। वो लगातार रेवेन्यू बढ़ाने के लिए सब्सक्रिप्शन मॉडल को रीब्रांड कर रहे हैं। एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा फीचर्स ला रहे हैं। उनकी कोशिश है कि सिर्फ एडवरजाइजिंग नहीं बल्कि दूसरे विकल्पों के जरिए भी ट्विटर कमाई कर सके।