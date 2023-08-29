BJP हाईकमान की आज Delhi में बैठक, भाजपा महासचिवों के साथ JP Nadda करेंगे बैठक

2024 चुनाव को लेकर BJP महामंथन करने जा रही है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष JP Nadda मंगलवार को पार्टी महासचिवों के साथ बैठक करेंगे। यह बैठक Delhi भाजपा हेडक्वार्टर में होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, बैठक में इस साल मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। विपक्षी गठबंधन I.N.D.I.A की 31 अगस्त और 1 सितंबर को Mumbai में होने वाली तीसरी मीटिंग के लिहाज से भाजपा की इस मीटिंग को अहम माना जा रहा है। इससे पहले नड्डा ने 1 जुलाई को राष्ट्रीय महासचिवों और सभी मोर्चों के अध्यक्षों के साथ बैठक की थी।

तीन क्षेत्रों (पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी) के महासचिवों और मोर्चों के अध्यक्षों के साथ भाजपा की यह पहली बैठक थी। इस साल के अंत में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव हैं। इन राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल इस साल दिसंबर और अगले साल जनवरी में खत्म हो जाएगा। वहीं, अगले साल देश में होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा इस मीटिंग में कई अहम फैसले ले सकती है। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में जुटी भाजपा एक साथ कई फॉर्मूलों पर काम कर रही है। पार्टी में मौजूदा सांसदों के टिकट काटने से लेकर नए चेहरों को मौका देने तक पर मंथन जारी है।