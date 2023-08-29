Mumbai में I.N.D.I.A. बनाएगा अगली रणनीति, कौन लीड करेगा इस पर होगा फैसला

Mumbai में I.N.D.I.A. की बैठक में इस बार इस बात का फैसला होगा कि इसका नेता कौन बनेगा। बिहार के मुख्यमंत्री Nitish Kumar अब इस गठबंधन का संयोजक बनने से इनकार कर रहे हैं। 31 अगस्त और 1 सितंबर को इस अलायंस की देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में तीसरी बैठक होनी है। दावे ये भी हैं कि कुछ नए दल भी इस बैठक का हिस्सा हो सकते हैं। जिन 4 नए दलों के बारे में बात हो रही है उसमें Mayawati की बसपा और अकाली दल भी शामिल है।

2024 लोकसभा चुनाव से पहले इसी साल देश के 5 राज्यों में चुनाव है। चुनाव आयोग भी इसके लिए सक्रिय हो चुका है। छत्तीसगढ़ के दौरे के बाद कल आयोग के अफसरान मिजोरम पहुंचे हैं जहां चुनाव संबंधी तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। बहरहाल छत्तीसगढ़ पर लौटते हैं यहाँ कांग्रेस सत्ता में है और कांग्रेस अब तक बँटी हुई दिख रही है दो खेमे में। एक हैं मुख्यमंत्री Bhupesh Baghel का खेमा और दूसरा है प्रदेश के उपमुख्यमंत्री TS Singh Dev का। टीएस सिंह देव ने कल एक जनसभा में बयान दिया कि जिन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया, जिन्होंने मुझे बदनाम करने की कोशिश की- उनसे किसी भी हाल में समझौता नहीं हो सकता। अब उनके इस बयान को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर हमले की तरह देखा जा रहा है। अब देखना होगा कि क्या इंडिया की बैठक में नेता का चुनाव हो पाएगा या नहीं।