America में PM Modi के साथ राजकीय भोज में शामिल अरबपति का हादसे में निधन, Obama ने किया ट्वीट

अमेरिकी व्यवसायी, अरबपति निवेशक और जेपी मॉर्गन चेस के लंबे समय तक निदेशक रहे James Crown की रविवार को कोलोराडो में एक कार रेसिंग दुर्घटना में मौत हो गई, जब वह अपना 70वां जन्मदिन मना रहे थे। कोलोराडो सन के अनुसार, क्राउन की वुडी क्रीक में एस्पेन मोटरस्पोर्ट्स पार्क में एक इम्पैक्ट बैरियर से टकराने के बाद एकल-वाहन दुर्घटना में मृत्यु हो गई। पिटकिन काउंटी कोरोनर कार्यालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, ''मौत का आधिकारिक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। हालांकि उनकी मौत के तरीके को दुर्घटना मानने से इनकार किया गया है। क्राउन कोलोराडो स्की कंट्री में अक्सर आते थे और उनके परिवार के पास एस्पेन स्कीइंग कंपनी का मालिकाना हक जो एस्पेन में स्थित पर्वत और स्की क्षेत्र सुविधाओं का एक ऑपरेटर है। क्राउन अपने परिवार के व्यवसाय, निवेश फर्म हेनरी क्राउन व कंपनी के सीईओ और अध्यक्ष थे, जहां से उन्हें अपनी लगभग $ 10.2 बिलियन की संपत्ति विरासत में मिली थी। 1919 में शिकागो में निजी तौर पर स्थापित यह कंपनी एक परिवार के स्वामित्व वाली कंपनी थी जो निर्माण सामग्री व्यवसाय से जुड़ी थी। वह जेपी मॉर्गन, जनरल डायनामिक्स और सारा ली सहित कई कंपनियों के निदेशक भी थे।

2014 में, राष्ट्रपति Barack Obama ने क्राउन को राष्ट्रपति के खुफिया सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया था। पिछले हफ्ते वह प्रधानमंत्री Narendra Modi के सम्मान में व्हाइट हाउस में आयोजित राजकीय रात्रिभोज में भी शामिल हुए थे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि उनके निधन से उनका और उनकी पत्नी मिशेल का दिल टूट गया है। उन्होंने ट्वीट किया, "जिम क्राउन शिकागो के एक स्तंभ थे, जिन्होंने हमारे शहर को एक ऐसी जगह बनाने के बारे में गंभीर योगदान दिया जहां हर कोई कामयाब हो सके। मिशेल और मैं भी उसे एक प्रिय दोस्त कह सकते थे इस मामले में हम बहुत भाग्यशाली थे। आज हमारा दिल टूट गया है, और हम इस कठिन समय में पाउला और उनके अद्भुत परिवार को अपना प्यार भेजते हैं।