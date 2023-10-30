Bharat in Google: Google Map पर मिलेगा अब 'भारत'

Google ने हाल ही में 'भारत' और 'इंडिया' दोनों को दक्षिण एशिया में एक ही देश के रूप में पहचानने के लिए अपने एल्गोरिदम को अपडेट किया है। यह चेंज Google सभी एल्गो में किया गया है। भारत को अब अलग से पहचाना नहीं जाएगा। भारत मतलब इंडिया होगा। अगली बार जब यूजर्स Google मानचित्र पर 'भारत' खोजेंगे तो उन्होंने इंडिया से संबंधित सभी परिणाम देखने को मिलेंगे। इसके अलावा Google ने भी अपनी हिंदी भाषा सेवाओं में 'इंडिया' के बजाय 'भारत' के उपयोग को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया है। उदाहरण के लिए, अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद में अब अंग्रेजी में 'भारत' को हिंदी में 'भारत' के रूप में दिखाया जाएगा।

पिछले हफ्ते की शुरुआत में, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) समिति ने सभी पाठ्यपुस्तकों में 'इंडिया' को 'भारत' के रूप में संशोधित करने की सिफारिश की थी। इससे राजनीतिक विवाद भी पैदा हुआ था। सीबीएसई की पाठ्यपुस्तकों में 'इंडिया' की जगह 'भारत' के इस्तेमाल पर अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है। सितंबर महीने में आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान 'भारत' के इस्तेमाल के प्रति रुझान को उजागर किया गया था, जिससे 'इंडिया' का नाम बदलने की अटकलें तेज हो गई थीं। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से जी20 रात्रिभोज का निमंत्रण पत्र भेजा गया था। हालाँकि, लेटरहेड पर लिखा था, "भारत के राष्ट्रपति"। इससे अटकलें शुरू हो गईं कि आधिकारिक तौर पर 'इंडिया' का नाम बदलकर 'भारत' किया जा सकता है। हालाँकि इन परिवर्तनों के संबंध में Google की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।