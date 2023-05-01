Air Quality: दिल्ली की हवा हुई साफ, मौसम ने ली अंगड़ाई

Delhi के लिए इस साल अप्रैल का महीना सिर्फ ठंडा ही नहीं बल्कि प्रदूषण से राहत देने वाला भी रहा है। दिल्ली की वायु गुणवत्ता यानी Air Quality इस साल जनवरी से अप्रैल के बीच पिछले 7 साल में सबसे साफ दर्ज की गई है। साल 2023 के जनवरी-अप्रैल महीने में वायु गुणवत्ता वर्ष 2016 से अबतक यानी 7 साल की अवधि में बेहतर रिकॉर्ड की गई है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में 2023 के पहले चार महीनों में यानी जनवरी से अप्रैल के दौरान 'अच्छी से मध्यम' वायु गुणवत्ता वाले अधिकतम दिन देखे गए हैं। पर्यावरण मंत्रालय के मुताबिक, इस साल जनवरी से अप्रैल तक वायु गुणवत्ता वर्ष 2016 से अबतक की समान अवधि में सबसे बेहतर रही है।

पर्यावरण विशेषज्ञों ने प्रदूषण से राहत और दिल्ली की हवा बेहतर होने का श्रेण मौसम को दिया है। इस साल वायु प्रदूषण से मिली राहत की मुख्य वजह मौसम की मेहरबानी है। पश्चिमी विक्षोभों यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से तेज हवाएं चलती रहीं और बीच-बीच में हल्की बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिली हैं, जिससे हवा में प्रदूषण के कण कम हुए हैं।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के मुताबिक, इस बार अप्रैल के 30 में से 17 दिन एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) ''संतोषजनक'' एवं 13 दिन ''मध्यम'' कैटेगरी में दर्ज किया गया है। जो पिछले वर्षों में अप्रैल माह में सबसे साफ है।

पहले चार महीनों की अवधि यानी जनवरी से अप्रैल के दौरान खराब वायु गुणवत्ता वाले दिनों की संख्या में 37.03% तक कमी आई है।

वर्ष 2016 में खराब Air Quality वाले दिनों की संख्या 108 थी जो इस साल सिर्फ 68 रही है। प्रदूषक कण पीएम 2.5 के औसत दैनिक स्तर में भी सबसे ज्यादा सुधार देखने को मिला है।



Latest Update की बात करें तो दिल्ली का औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 135 है, जो 'मध्यम' श्रेणी के अंतर्गत आता है. बता दें कि शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को अच्छा, 51 से 100 के बीच संतोषजनक, 101 और 200 के बीच मध्यम, 201 और 300 के बीच खराब, 301 और 400 के बीच बहुत खराब और 401 और 500 के बीच गंभीर श्रेणी में माना जाता है।