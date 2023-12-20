देश के साथ-साथ अमेरिका के 1100 मंदिरों में मनेगा भव्य जश्न

राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जश्न भारत के साथ-साथ विदेश में भी मनाया जाएगा। अमेरिका के मंदिरों में राम मंदिर के उद्घाटन के समय एक सप्ताह तक समारोह का आयोजन किया जाएगा। इन मंदिरों का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला अधिकारी ने बताया कि अमेरिका के मंदिर अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन पर उत्तरी अमेरिका में सप्ताह भर चलने वाले समारोह की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिका की हिंदू मंदिर सशक्तिकरण परिषद (HMEC) की तेजल शाह ने एजेंसी को बताया कि अमेरिका और कनाडा में हर किसी की भावनाएं राम मंदिर को लेकर काफी समर्पित हैं। श्रद्धा-भक्ति बनी हुई है और सभी अपने मंदिर में भगवान श्रीराम के आगमन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि HMEC संयुक्त राज्य अमेरिका में 1,100 से ज्यादा हिंदू मंदिरों का नेतृत्व करता है।

तेजल शाह ने बताया कि उत्तरी अमेरिका के छोटे और बड़े मंदिरों में सप्ताह भर चलने वाला उत्सव 15 जनवरी से शुरू होकर 20 जनवरी की रात अयोध्या राम मंदिर उद्घाटन के लाइव प्रसारण के साथ समाप्त होगा। उन्होंने कहा कि अब तक की प्रतिक्रिया को देखते हुए उम्मीद है कि हजारों हिंदू मंदिर के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। 22 जनवरी को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मुख्य यजमान के रूप में शामिल होने वाले हैं। ऐसे में सारी तैयारियों को जल्द से जल्द पूरा किया जा रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने राम मंदिर को लेकर कई जानकारियां दीं। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी ठीक 11 बजे रामजन्मभूमि परिसर में प्रवेश करेंगे। फिर साढ़े 11 बजे तक भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पहुंचेंगे।