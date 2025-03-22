Zepto New Service: Swiggy और Blinkit से आगे निकली जेप्टो, अब 10 मिनट में मिलेगा iPhone और AirPods

Zepto ने अपने कस्टमरर्स को बहुत बड़ी राहत दी है। Zepto अब Quick Commerce की बाकी कंपनियों को टक्कर दे रहा है। जी हां, Swiggy Instamart और Blinkit के बाद, अब Zepto ने भी Apple के साथ पार्टनरशिप कर ली है। इस टाई-अप के बाद Zepto अब अपने यूजर्स को सिर्फ 10 मिनट में Apple प्रोडक्ट्स जैसे- iPhone 16e, AirPods और charging accessories डिलीवर करेगा। जेप्टो के कॉम्पिटिटर्स Blinkit और Swiggy Instamart भी ऐसे ही ऑफर दे रहे हैं।

जेप्टो पर मिलेंगे Apple प्रोडक्ट्स

जेप्टो ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में बताया कि उसने Apple के साथ पार्टनरशिप की है। अब यूजर्स Zepto पर Apple के प्रोडक्ट्स ऑर्डस कर सकते हैं। इन प्रोडक्ट्स में हाल ही में लॉन्च हुए iPhone 16e, AirPods 4 और iPad के नए वेरिएंट शामिल हैं।

Zepto के बिजनेस हेड, Abhimanyu Singh ने कहा कि हम बड़ी रेंज के साथ एपल के प्रोडक्ट्स की फास्ट डिलीवरी करवा रहे हैं। इससे अब ज्यादा वैल्यू वाले गैजेट्स खरीदने के तरीके को बदल रहे हैं। इसके साथ ही सिंह ने दावा किया कि पिछले 30 दिनों में 10 लाख से अधिक यूजर्स ने Zepto पर एपल के प्रोडक्ट्स को सर्च किया है। प्लेटफॉर्म पर Apple प्रोडक्ट्स की सर्च में हर महीने 35 परसेंट की शानदार बढ़ोतरी देखी गई है।



किन शहरों में मिलेगी ये सर्विस?

Apple के प्रोडक्ट्स की 10 मिनट में डिलीवरी फिलहाल दिल्ली-NCR, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे में शुरू हुई है। आने वाले समय में इसे और शहरों तक बढ़ाया जा सकता है। हालांकि, अभी क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने एपल के प्रोडक्ट्स की डिलीवरी को लिमिटेड शहरों तक रखा है।

Swiggy Instamart और Blinkit भी भारत में Apple प्रोडक्ट्स की क्विक डिलीवरी दे रहे हैं। वहीं BigBasket बेंगलुरु, दिल्ली NCR और मुंबई में Croma Electronics के साथ मिलकर iPhone 16 और iPhone 16 Plus डिलीवर कर रहा है।

Zepto पर मिलेगी खास छूट

Zepto पर यूजर्स लॉन्च ऑफर्स और नो-कॉस्ट EMI ऑप्शन्स का फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा जेप्टो अलग-अलग बैंक कार्ड्स से पेमेंट पर डिस्काउंट दे रहा है। वहीं, यूजर को कूपन डिस्काउंट और मोबाइल वॉलेट-बेस्ड डिस्काउंट भी मिलेगा। हाल ही में Zepto ने Vivo के स्मार्टफोन्स की डिलीवरी शुरू कर दी है।

