‘Toxic’ की कमाई ₹200 करोड़ पार...पांचवें दिन जुटाए ₹23 करोड़, अब वीकडे में बड़ी चुनौती

यश की फिल्म ‘Toxic’ ने बॉक्स ऑफिस पर मजबूत शुरुआत के बाद पांचवें दिन भी ₹200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। Sacnilk.com के मुताबिक, फिल्म ने भारत में Day 5 पर 16,241 शोज के जरिए ₹23 करोड़ नेट कमाए। यह आंकड़ा पिछले दिन रविवार की कमाई से 8.5 फीसदी कम रहा।

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पांच दिन में ₹214 करोड़ के पार पहुंची कमाई

26 अगस्त को रिलीज हुई Geetu Mohandas के निर्देशन वाली ‘Toxic’ ने शुरुआती छह दिनों में अनुमानित ₹214.10 करोड़ इंडिया नेट कलेक्शन हासिल कर लिया है। फिल्म का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन करीब ₹255-256 करोड़ तक पहुंच गया है। शुरुआती वर्ल्डवाइड आंकड़ों के मुताबिक फिल्म की कुल कमाई ₹200 करोड़ के पार जा चुकी है और बढ़ रही है। फिल्म ने Day 4 पर करीब ₹25.15 करोड़ नेट कमाए थे। इसके बाद इसका इंडिया नेट कलेक्शन ₹191.1 करोड़ और इंडिया ग्रॉस ₹228.25 करोड़ पहुंच गया था। पांचवें दिन की कमाई जोड़ने के बाद फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन ₹214.10 करोड़ हो गया।

हिंदी वर्जन से सबसे ज्यादा कमाई

भाषा के हिसाब से ‘Toxic’ का हिंदी वर्जन सबसे बड़ा योगदान दे रहा है। फिल्म ने सिर्फ चार दिनों में हिंदी भाषा से ₹100 करोड़ नेट का आंकड़ा पार कर लिया। वहीं, कन्नड़ शोज में सबसे ज्यादा ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई।

KGF Chapter 2 की रफ्तार से काफी पीछे

यश की पिछली ब्लॉकबस्टर ‘KGF: Chapter 2’ के मुकाबले ‘Toxic’ की शुरुआत अच्छी रही है, लेकिन रफ्तार काफी धीमी है। Sacnilk के अनुसार, KGF 2 ने पहले दिन करीब ₹134.50 करोड़ नेट कमाए थे और चौथे दिन तक इसका इंडिया नेट कलेक्शन करीब ₹380 करोड़ पहुंच गया था। KGF 2 ने अपनी पूरी रिलीज में करीब ₹860 करोड़ इंडिया नेट और ₹1,215 करोड़ वर्ल्डवाइड ग्रॉस कमाया था। इसके मुकाबले ‘Toxic’ ने पहले दिन ₹101.10 करोड़ नेट और पांच दिनों में करीब ₹214 करोड़ इंडिया नेट कलेक्शन किया है। यानी समान अवधि में यह KGF 2 से करीब ₹166 करोड़ पीछे है।

वीकडे में गिरावट की चुनौती

शानदार शुरुआत के बावजूद ‘Toxic’ की दैनिक कमाई में लगातार गिरावट दिख रही है। फिल्म की कमाई Day 1 के ₹101.10 करोड़ से घटकर Day 5 पर ₹23 करोड़ रह गई है। कमजोर वर्ड ऑफ माउथ और मिली-जुली समीक्षाओं ने गिरावट को तेज किया है।

फिल्म ने अनुमानित ₹800 करोड़ से ज्यादा के ब्रेक-ईवन लक्ष्य के मुकाबले अभी करीब 30 फीसदी रिकवरी की है। ट्रेड ट्रैकर्स के मुताबिक, एक्सटेंडेड वीकेंड खत्म होने के बाद फिल्म की रोजाना कमाई ₹8-12 करोड़ के स्तर तक गिर सकती है। अब फिल्म की नजर साउथ भारतीय बाजारों में संभावित वापसी पर होगी।