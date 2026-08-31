Monsson Alert: 6 सितंबर तक कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना, Delhi-NCR के लिए क्या है स्थिति?

सितंबर की शुरुआत में कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, दिल्ली-NCR से UP तक बढ़ेगी मॉनसून की रफ्तार

दक्षिण-पश्चिम मॉनसून अभी भी देश के कई हिस्सों में सक्रिय है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने सितंबर के पहले सप्ताह तक कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जारी किया है। 31 अगस्त और 1 सितंबर को ओडिशा और छत्तीसगढ़ में कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा भारी बारिश का खतरा बताया गया है। इसके अलावा दिल्ली-NCR, उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत कई इलाकों में भी आने वाले दिनों में बारिश बढ़ने की संभावना है।

advertisement

ओडिशा और छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा बारिश का खतरा

IMD के मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश का असर ओडिशा और छत्तीसगढ़ में देखने को मिल सकता है। 31 अगस्त को ओडिशा में कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं छत्तीसगढ़ में 31 अगस्त और 1 सितंबर को कुछ इलाकों में बहुत ज्यादा भारी बारिश हो सकती है।

31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश में 31 अगस्त से 5 सितंबर तक बारिश का तेज दौर जारी रह सकता है।

मौसम प्रणाली से बढ़ी बारिश की संभावना

IMD के अनुसार इस बारिश के पीछे गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल, उत्तरी तटीय ओडिशा और उत्तर-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र जिम्मेदार है। यह सिस्टम 31 अगस्त को भी सक्रिय बना हुआ था।

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि तेज हवाओं के साथ होने वाली बारिश से खड़ी फसलों, बागानों और बागवानी को नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा कमजोर ढांचों, कच्चे घरों, दीवारों और सड़कों को भी नुकसान होने की संभावना है।

1 से 4 सितंबर तक कई राज्यों में बारिश का असर

1 सितंबर को छत्तीसगढ़ में भारी से बहुत भारी बारिश का खतरा बना रहेगा। इसके अलावा बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में भी भारी बारिश हो सकती है।

2 सितंबर से बारिश का असर उत्तर-पश्चिम भारत की ओर बढ़ने की संभावना है। इस दौरान दिल्ली-NCR, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में बारिश हो सकती है। कुछ इलाकों में बिजली गिरने और आंधी-तूफान की भी संभावना जताई गई है।

3 और 4 सितंबर को बारिश का मुख्य केंद्र मध्य भारत की ओर बढ़ सकता है। मध्य प्रदेश और विदर्भ में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है। वहीं दिल्ली-NCR, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर के कई हिस्सों में भी बारिश जारी रह सकती है।

advertisement

दिल्ली-NCR और उत्तर प्रदेश में बढ़ेगा बारिश का दौर

दिल्ली-NCR में सितंबर की शुरुआत में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। IMD के अनुसार 31 अगस्त से 2 सितंबर के बीच कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है, जबकि 3 से 5 सितंबर के बीच बड़े इलाके में बारिश का असर दिख सकता है।

दिल्ली-NCR और पंजाब में 2 से 5 सितंबर के बीच कुछ जगहों पर भारी बारिश का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में 1-2 सितंबर को बिजली चमकने के साथ आंधी आने की संभावना भी जताई गई है।

उत्तर प्रदेश में भी लंबे समय तक बारिश का दौर बना रह सकता है। पूर्वी यूपी में 1 से 6 सितंबर तक व्यापक बारिश और कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी 31 अगस्त से 6 सितंबर तक बारिश की संभावना है।

पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत में भी जारी रहेगा मॉनसून

पूर्वोत्तर राज्यों में 6 सितंबर तक बारिश जारी रहने का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है।

वहीं पश्चिमी तट पर कोंकण और गोवा तथा तटीय कर्नाटक में 31 अगस्त से 6 सितंबर तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। केरल, माहे और लक्षद्वीप में 2 से 4 सितंबर के बीच बारिश बढ़ सकती है। दक्षिण भारत के कई राज्यों में भी इस दौरान हल्की से छिटपुट बारिश का अनुमान है।

