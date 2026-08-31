सोने की चमक पड़ी फीकी, फेड की ब्याज दर बढ़ाने की आशंका से 4400 डॉलर के नीचे फिसली कीमत

सोने की कीमतों में गिरावट का सिलसिला जारी है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, फेडरल रिजर्व चेयरमैन केविन वॉर्श के महंगाई पर सख्त रुख अपनाने के बयान के बाद निवेशकों में अमेरिकी केंद्रीय बैंक की ओर से इस साल ब्याज दर बढ़ाने की उम्मीद बढ़ गई है, जिससे सोने पर दबाव बढ़ा है।

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सोना 1.3% तक गिरा



सोना शुक्रवार को 3% से ज्यादा गिरने के बाद सोमवार को भी कमजोर रहा। बुलियन की कीमतों में 1.3% तक की गिरावट आई और यह 4,400 डॉलर प्रति औंस के नीचे पहुंच गया। हालांकि बाद में इसमें कुछ सुधार देखने को मिला।

Image Credit : Aaj Tak

इससे पहले शुक्रवार को सोने में जून की शुरुआत के बाद सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई थी। बाजार में अब फेड की अगली बैठक में ब्याज दर बढ़ने की संभावना को लेकर उम्मीदें बढ़ गई हैं।

महंगाई पर फेड का सख्त रुख



जैक्सन होल, वायोमिंग में फेड के वार्षिक सम्मेलन के दौरान केविन वॉर्श ने कहा कि केंद्रीय बैंक महंगाई को अपने 2% के लक्ष्य तक वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने इस लक्ष्य को मजबूत और तय बताया।

वॉर्श के इस बयान के बाद निवेशकों को लगा कि फेड महंगाई को नियंत्रित करने के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकता है। इसी वजह से सोने की कीमतों पर दबाव देखने को मिला।

निवेशकों के लिए बढ़ी चिंता



GAMA Asset Management SA के ग्लोबल मैक्रो पोर्टफोलियो मैनेजर राजीव डी मेलो के मुताबिक, फेड का यह सख्त रुख कई निवेशकों के लिए उम्मीद से अलग था। उन्होंने कहा कि सोने पर कुछ समय के लिए दबाव बना रह सकता है।

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उनके अनुसार, निकट अवधि में सोने की कीमतें 4,200 से 4,300 डॉलर प्रति औंस के आसपास रह सकती हैं। हालांकि, उन्होंने लंबे समय के निवेशक होने के कारण अपने सोने के निवेश को बनाए रखने की बात कही।

तेल की कीमतों में उछाल से महंगाई का दबाव



तेल की कीमतों में बढ़ोतरी ने भी महंगाई को लेकर चिंता बढ़ाई है। अमेरिकी सेना की ओर से ईरान के रॉकेट लॉन्चरों पर कार्रवाई के बाद तेल बाजार में दबाव देखने को मिला।

यह एक महीने से ज्यादा समय बाद ईरान के खिलाफ अमेरिका की पहली सैन्य कार्रवाई बताई गई है।

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अगस्त में अब तक 10% चढ़ा सोना



गिरावट के बावजूद अगस्त महीने में सोना करीब 10% ऊपर है। यह जनवरी के बाद सबसे बड़ी मासिक बढ़त की ओर बढ़ रहा है।

अमेरिकी ट्रेजरी की ओर से बॉन्ड बायबैक बढ़ाने की घोषणा के बाद सोने में तेजी आई थी। इस कदम से बढ़ते सरकारी कर्ज और करेंसी वैल्यू में गिरावट को लेकर निवेशकों की चिंता बढ़ी थी, जिससे सोने को समर्थन मिला।

लंदन में सुबह 10 बजे स्पॉट गोल्ड 0.4% गिरकर 4,436 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। वहीं चांदी 0.9% बढ़कर 66.96 डॉलर प्रति औंस पर रही। प्लेटिनम और पैलेडियम में गिरावट दर्ज की गई।