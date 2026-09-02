Yash की Toxic ₹250 करोड़ के करीब, मंगलवार को आया उछाल लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर्स के सामने बढ़ा संकट

यश की कमर्शियल एक्शन फिल्म ‘टॉक्सिक’ घरेलू बॉक्स ऑफिस पर ₹250 करोड़ के करीब पहुंच गई है। इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक, पहले मंगलवार को फिल्म की रोजाना कमाई में करीब 7.2% की बढ़त दर्ज हुई।

फिल्म ने पहले दिन ₹101.10 करोड़ की जोरदार शुरुआत की थी। इसके बाद दूसरे दिन ₹37.65 करोड़, तीसरे दिन ₹27.20 करोड़, चौथे दिन ₹25.15 करोड़, पांचवें दिन ₹23 करोड़, छठे दिन ₹7.65 करोड़ और सातवें दिन ₹8.20 करोड़ कमाए। इसके साथ भारत में फिल्म का नेट कलेक्शन ₹229.95 करोड़ और ग्रॉस कलेक्शन ₹272.80 करोड़ हो गया है।

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हिंदी वर्जन से सबसे ज्यादा कमाई

फिल्म के हिंदी वर्जन ने पहले मंगलवार तक ₹139.70 करोड़ कमाए। कन्नड़ वर्जन ने ₹53.70 करोड़, तेलुगु ने ₹24.68 करोड़, तमिल ने ₹9.60 करोड़ और मलयालम वर्जन ने ₹2.27 करोड़ का कारोबार किया। विदेशों में सातवें दिन फिल्म ने ₹1.50 करोड़ कमाए, जिससे ओवरसीज कलेक्शन ₹40.75 करोड़ पहुंच गया। इसके साथ ‘टॉक्सिक’ का वर्ल्डवाइड ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ₹313.55 करोड़ हो गया है।

भारी ओपनिंग के बाद गिरावट बनी चिंता

फिल्म की कमाई में मंगलवार को हल्की बढ़त जरूर आई, लेकिन शुरुआती दिन के बाद कलेक्शन में तेज गिरावट ने वितरकों की चिंता बढ़ा दी है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, निर्माता-वितरक दिल राजू ने फिल्म के अधिकार ₹125 करोड़ में खरीदे थे। कलेक्शन में गिरावट के बाद उन्हें बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि उन्होंने मुआवजे के विकल्पों पर बातचीत की है, जिनमें आने वाली फिल्मों के अधिकार भी शामिल हो सकते हैं।

तमिल और ओवरसीज बाजार में भी दबाव

फिल्म के तमिल थिएट्रिकल अधिकार ₹63 करोड़ के एडवांस-कमीशन आधार पर खरीदे गए थे। कमाई उम्मीद से कमजोर रहने के कारण इस बाजार से जुड़े भागीदारों पर भी वित्तीय दबाव बढ़ा है। ओवरसीज बाजार में फिल्म को करीब ₹65 करोड़ के अनुमानित नुकसान की बात कही जा रही है। इसके अंतरराष्ट्रीय वितरण अधिकार लगभग ₹105 करोड़ में लिए गए थे।

हिंदी बेल्ट में भी रिकवरी चुनौती

₹100 करोड़ से ज्यादा की ओपनिंग के बावजूद पहले सोमवार तक हिंदी बेल्ट में फिल्म की कमाई करीब 94% गिर गई। इससे थिएट्रिकल खरीदारों और वितरकों के लिए निवेश की भरपाई मुश्किल होती दिख रही है। उत्तर भारत और नेपाल के थिएट्रिकल वितरण अधिकार अनिल थडानी की एए फिल्म्स ने खरीदे थे। वहीं, केरल में रिलीज से पहले वितरण भागीदार बदला गया और सप्ताहांत तक कमाई कमजोर रहने से मलयालम बाजार में भी दबाव बढ़ गया।

क्या है ‘टॉक्सिक’ की कहानी

गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी ‘टॉक्सिक’ की कहानी राया नाम के गैंगस्टर के इर्द-गिर्द घूमती है, जो गोवा में पुर्तगाली शासन के कमजोर पड़ने के दौर में अपराध और अफीम का बड़ा साम्राज्य खड़ा करता है। फिल्म में यश के अलावा कियारा आडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया, रुक्मिणी वसंत, अक्षय ओबेरॉय और डैरेल डी सिल्वा अहम भूमिकाओं में हैं।