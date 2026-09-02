JioHotstar की विदेश में एंट्री! UK, Canada और Singapore में शुरू हुई स्ट्रीमिंग सर्विस

रिलायंस समर्थित स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म JioHotstar ने अब भारत के बाहर भी अपना दायरा बढ़ा दिया है। कंपनी ने UK, Canada और Singapore में अपनी स्ट्रीमिंग सर्विस लॉन्च कर दी है। इस कदम के साथ JioHotstar अब भारतीय फिल्मों, टीवी शोज और दूसरी मनोरंजन सामग्री को अंतरराष्ट्रीय दर्शकों तक पहुंचाने की तैयारी में है।

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प्लेटफॉर्म पर 12 से ज्यादा भाषाओं में 1.60 लाख घंटे से ज्यादा का कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें अलग-अलग जॉनर और फॉर्मेट का मनोरंजन शामिल होगा।

तीन विदेशी बाजारों में JioHotstar की एंट्री

JioHotstar ने पहली बार भारत से बाहर तीन बड़े बाजारों में अपनी सर्विस शुरू की है। UK, Canada और Singapore के दर्शक अब एक ही प्लेटफॉर्म पर भारतीय टेलीविजन शोज, फिल्में और रीजनल कंटेंट देख सकेंगे।

कंपनी का फोकस खास तौर पर विदेश में रहने वाली South Asian community पर है। इसके साथ ही ऐसे दर्शकों को भी प्लेटफॉर्म से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, जिन्हें भारतीय भाषाओं, कहानियों और संस्कृति में दिलचस्पी है।

एक ही प्लेटफॉर्म पर कई तरह का कंटेंट

JioHotstar की अंतरराष्ट्रीय सर्विस में सिर्फ फिल्में और टीवी शोज ही नहीं होंगे। प्लेटफॉर्म पर रीजनल प्रोग्रामिंग, नॉन-फिक्शन कंटेंट, बच्चों के कार्यक्रम और Anime भी उपलब्ध होंगे।

इसके अलावा दर्शकों के लिए personalised recommendations और interactive features भी दिए जाएंगे। कंपनी flexible subscription options भी उपलब्ध कराएगी, ताकि अलग-अलग जरूरतों के हिसाब से यूजर्स अपनी पसंद का प्लान चुन सकें।

Image Credit: ITG

हर साल जुड़ेगा 30,000 घंटे से ज्यादा नया कंटेंट

JioHotstar के मुताबिक प्लेटफॉर्म पर पहले से 1.60 लाख घंटे से ज्यादा का कंटेंट मौजूद है। कंपनी की योजना हर साल इसमें 30,000 घंटे से ज्यादा नया कंटेंट जोड़ने की है।

अंतरराष्ट्रीय लॉन्च के साथ नए Originals, बड़ी फिल्मों के premieres और लोकप्रिय television franchises को भी दर्शकों तक पहुंचाया जाएगा। इससे कंपनी अपने कंटेंट कैटलॉग को लगातार बड़ा करने की तैयारी में है।

भारतीय कंटेंट को मिलेगा बड़ा दर्शक वर्ग

UK, Canada और Singapore में लॉन्च के साथ JioHotstar का भारतीय मनोरंजन कंटेंट अब घरेलू बाजार तक सीमित नहीं रहेगा। कंपनी की कोशिश है कि अलग-अलग भाषाओं और जॉनर का कंटेंट एक ही स्ट्रीमिंग सर्विस के जरिए विदेश में रहने वाले दर्शकों तक पहुंचाया जाए।

यह विस्तार JioHotstar की अंतरराष्ट्रीय बाजार में एंट्री का बड़ा कदम है और कंपनी अब अपने भारतीय entertainment catalogue को ज्यादा बड़े दर्शक वर्ग के सामने ले जा रही है।