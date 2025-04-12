scorecardresearch
World's Most Expensive Plane Ticket: फ्लाइट या फाइव स्टार होटल? Etihad की इस लग्जरी उड़ान की कीमत उड़ा देगी होश

World Most Expensive Flight Ticket : क्या आप सोच सकते हैं कि एक फ्लाइट की टिकट की कीमत ₹55 लाख हो सकती है? जी हां, यह कोई राउंड ट्रिप नहीं, बल्कि सिर्फ एक तरफ की यात्रा के लिए है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Apr 12, 2025 14:27 IST
World's Most Expensive Plane Ticket

क्या आप सोच सकते हैं कि एक फ्लाइट की टिकट की कीमत ₹55 लाख हो सकती है? जी हां, यह कोई राउंड ट्रिप नहीं, बल्कि सिर्फ एक तरफ की यात्रा के लिए है। यह दुनिया की सबसे महंगी फ्लाइट टिकट(World's Most Expensive Plane Ticket)  है, जिसे मशहूर एयरलाइन ब्रांड Etihad Airways पेश करती है। इस टिकट को 'The Residence Suite' कहा जाता है और ये सुविधा सिर्फ Etihad के Airbus A380 में मिलती है।

क्या मिलता है ₹55 लाख की टिकट में?

इस टिकट को खरीदने वाले यात्रियों को किसी आम बिजनेस या फर्स्ट क्लास जैसा अनुभव नहीं, बल्कि एक प्राइवेट मिनी होटल जैसी सर्विस मिलती है। इस 'Residence Suite' में कुल तीन अलग-अलग कमरे होते हैं। यह पूरी जगह 125 स्क्वायर फीट में फैली होती है।

लिविंग रूम की लग्जरी

लिविंग रूम में एक शानदार लेदर सोफा, 32 इंच का फ्लैट स्क्रीन टीवी, और दो डाइनिंग टेबल होते हैं। खाना बनाने के लिए फ्लाइट में मौजूद होता है एक टॉप क्लास शेफ, जो आपकी पसंद का खाना वहीं ताजा बनाता है। वहीं, खाना परोसने के लिए बटलर होता है, जो लंदन के मशहूर होटल ‘The Savoy’ में ट्रेनिंग लेकर आता है।

बैडरूम और बाथरूम की बात ही अलग 

इस फ्लाइट में आपको एक डबल बेड भी मिलता है, जो किसी भी कमर्शियल फ्लाइट में पहली बार देखा गया था। बैडरूम में एक और टीवी होता है और बाथरूम में शॉवर, मेकअप मिरर और हेयर ड्रायर जैसी सारी सर्विस होती हैं। बेडशीट और तकिए इटली के डिजाइनर द्वारा बनाए गए होते हैं।

बाकी कई खास सुविधाएं

यात्रा की शुरुआत से पहले आपको एक प्राइवेट चेक-इन की सुविधा मिलती है और एयरपोर्ट तक एक ड्राइवर आपको लेने आता है। फ्लाइट में मौजूद कंसीयर्ज आपकी हर खास जरूरत जैसे – मैच की टिकट, रेस्टोरेंट बुकिंग या शॉपिंग की प्लानिंग – का ध्यान रखता है। इतना ही नहीं, फ्लाइट में एक नैनी भी होती है, जो बच्चों की देखभाल में माहिर होती है।

क्यों है इतनी महंगी टिकट?

यह फ्लाइट टिकट सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि एक शाही अनुभव है। अमीर यात्रियों के लिए यह एक लग्जरी ट्रिप की तरह है जिसमें उन्हें आराम, प्राइवेसी और स्टाइल – तीनों मिलते हैं। इसलिए इसकी कीमत लाखों में होती है।
 

