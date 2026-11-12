अब महंगे होंगे फ्लैट? Aqua Line विस्तार से ग्रेटर नोएडा वेस्ट में प्रॉपर्टी और किराए पर क्या होगा असर?

नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने नोएडा मेट्रो की एक्वा लाइन (Aqua Line) के विस्तार को मंजूरी दे दी है। इससे रोजाना ऑफिस, स्कूल और दूसरे जरूरी कामों के लिए आने-जाने वाले लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही बेहतर कनेक्टिविटी से आसपास के रियल एस्टेट और रेंटल मार्केट को भी फायदा मिल सकता है।

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₹2,390 करोड़ में बनेगा नया मेट्रो कॉरिडोर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने नोएडा सेक्टर 51 से ग्रेटर नोएडा सेक्टर 4 तक एक्वा लाइन के विस्तार को मंजूरी दी है।

इस प्रोजेक्ट पर कुल ₹2,390 करोड़ खर्च होंगे। नया मेट्रो कॉरिडोर 8.449 किलोमीटर लंबा होगा और इसमें 5 एलिवेटेड स्टेशन बनाए जाएंगे। प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद नोएडा और ग्रेटर नोएडा का कुल चालू मेट्रो नेटवर्क 71.878 किलोमीटर तक पहुंच जाएगा। इसे पूरा करने का लक्ष्य चार साल रखा गया है।

As Noida and Greater Noida grow, why should daily commutes become longer? Here is some good news for the people of Noida and Greater Noida! The Cabinet has approved an extension of the Aqua Line Metro. Key advantages: Easier access to offices, schools, hospitals and commercial hubs. Less congestion. Shorter commutes. A major boost to connectivity and Ease of Living indeed. https://t.co/GEarCYPUce — Narendra Modi (@narendramodi) November 11, 2026

कहां बनेंगे 5 नए मेट्रो स्टेशन?

नए कॉरिडोर में कुल पांच एलिवेटेड स्टेशन बनाने की मंजूरी मिली है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में इन सभी स्टेशनों के नाम नहीं बताए गए हैं।

इस विस्तार के तहत नोएडा सेक्टर 61 पर दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन से इंटरचेंज की सुविधा मिलेगी। इससे यात्रियों के लिए दिल्ली और एनसीआर के दूसरे इलाकों तक पहुंचना आसान होगा।

ग्रेटर नोएडा वेस्ट की इन सोसायटियों को फायदा

इस मेट्रो विस्तार से ग्रेटर नोएडा वेस्ट की गौर सिटी 1 और गौर सिटी 2 जैसी रिहायशी सोसायटियों को फायदा मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा नोएडा सेक्टर 122 की क्लियो काउंटी के निवासियों को भी बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी।

गौर सिटी मॉल, ब्लू सैफायर मॉल, H&S मॉल और दूसरे कमर्शियल इलाकों तक पहुंचना भी आसान हो सकता है।

प्रॉपर्टी की कीमतों और किराए पर क्या होगा असर?

मेट्रो विस्तार से नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट के रियल एस्टेट मार्केट को फायदा मिलने की संभावना है। बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से इन इलाकों में रहने और कारोबार करने की सुविधा बढ़ सकती है।

सरकार के मुताबिक, नए मेट्रो स्टेशनों के आसपास बिजनेस गतिविधियों और निवेश को बढ़ावा मिल सकता है। हालांकि, प्रॉपर्टी की कीमतों या मकानों के किराए में कितनी बढ़ोतरी होगी, इसका कोई आंकड़ा नहीं दिया गया है।

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ऑफिस जाने वालों को मिलेगी राहत

नए कॉरिडोर से सेक्टर 60 में टेक महिंद्रा और TCL Tech, सेक्टर 73 में ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड और ग्रेटर नोएडा सेक्टर 4 के Golden I जैसे ऑफिस हब तक पहुंचना आसान होगा।

इसके अलावा स्कूलों और अस्पतालों की कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस विस्तार से सफर का समय घटेगा, सड़कों पर ट्रैफिक कम होगा और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी आसान बनेगी।