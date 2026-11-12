Nvidia को सिर्फ 26 दिनों में 1.58 ट्रिलियन डॉलर का झटका! CEO जेनसन हुआंग के विवाद से क्यों घबराए निवेशक?

दुनिया की दिग्गज AI चिप बनाने वाली कंपनी Nvidia इन दिनों मुश्किल दौर से गुजर रही है। कंपनी के शेयरों में भारी गिरावट आई है और उसकी मार्केट वैल्यू तेजी से घटी है। इसी बीच CEO जेनसन हुआंग से जुड़े निजी विवाद और उनके पद छोड़ने की अटकलों ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। हालांकि, शेयरों में गिरावट के पीछे AI सेक्टर से जुड़ी कारोबारी चिंताएं भी हैं।

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26 कारोबारी दिनों में कितना नुकसान?

6 अक्टूबर को Nvidia की मार्केट वैल्यू 5.76 ट्रिलियन डॉलर थी, जो 12 नवंबर तक घटकर 4.18 ट्रिलियन डॉलर रह गई। यानी सिर्फ 26 कारोबारी दिनों में कंपनी की वैल्यू 1.58 ट्रिलियन डॉलर कम हो गई।

इस आंकड़े में आफ्टर मार्केट ट्रेडिंग के दौरान शेयरों में आई 8.61% की अतिरिक्त गिरावट शामिल नहीं है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, Nvidia का बोर्ड अंतरिम CEO नियुक्त करने और स्थायी उत्तराधिकारी तलाशने पर विचार कर रहा है। हालांकि, कंपनी ने जेनसन हुआंग को हटाने की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

ब्रोकरेज ने क्यों घटाया शेयर का टारगेट?

Nvidia को लेकर कई ब्रोकरेज फर्मों का रुख सावधान हो गया है।

Bernstein ने शेयर का टारगेट 400 डॉलर से घटाकर 200 डॉलर कर दिया। वहीं, Baird ने टारगेट 500 डॉलर से घटाकर 200 डॉलर किया और रेटिंग 'Outperform' से बदलकर 'Neutral' कर दी।

Baird के मुताबिक, अमेरिकी जांच, संभावित सरकारी कार्रवाई और CEO के भविष्य को लेकर अनिश्चितता कंपनी के लिए जोखिम बढ़ा रही है।

AI कारोबार पर भी मंडरा रहा खतरा

Nvidia की परेशानी सिर्फ नेतृत्व से जुड़े विवाद तक सीमित नहीं है। अमेरिका में नए डेटा सेंटर बनाने की रफ्तार पर भी सवाल उठ रहे हैं।

Baird का अनुमान है कि 2027 में बड़ी टेक कंपनियों का AI इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ने की रफ्तार घटकर करीब 40% या उससे कम रह सकती है। Nomura के मुताबिक, पूरे अमेरिका में AI डेटा सेंटर निर्माण पर रोक की संभावना कम है, लेकिन कुछ राज्यों में अस्थायी रोक लग सकती है।

इसके अलावा सप्लाई से जुड़ी दिक्कतें और भविष्य में ऑर्डर घटने का जोखिम भी बना हुआ है।

भारत के बाजार के लिए क्या संकेत?

AI कंपनियों के शेयरों में कमजोरी के बीच विदेशी निवेशकों का ध्यान भारत जैसे बाजारों की ओर बढ़ने की चर्चा है। रिपोर्ट के मुताबिक, नवंबर में अब तक भारतीय बाजार में विदेशी निवेश 60,698 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है।

फिलहाल निवेशकों की नजर Nvidia के नेतृत्व, अमेरिकी जांच और AI कारोबार की मांग पर है। इन मोर्चों पर आने वाले फैसले कंपनी के शेयरों की आगे की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।