किस प्राचीन ग्रंथ में माता सीता को बताया गया है योद्धा? जानिए उनके किरदार पर क्यों छिड़ी बहस

रामायण केवल एक प्राचीन ग्रंथ नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति, दर्शन और जनमानस की चेतना का आधार भी है। समय, भूगोल और मान्यताओं के अनुसार रामायण के सैंकड़ों संस्करण लिखे गए हैं। वाल्मीकि की मूल संस्कृत रामायण से लेकर क्षेत्रीय भाषाओं के महाकाव्यों और आधुनिक सिनेमा तक, माता सीता के चरित्र को अलग-अलग दृष्टिकोणों से गढ़ा गया है।

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नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी फिल्म 'रामायण' में साई पल्लवी द्वारा सीता के चित्रण और उनके एक्शन-ओरिएंटेड रूप को लेकर बहस छिड़ गयी है। फिल्म के कुछ दृश्यों में सीता को खर और दूषण की 14,000 राक्षसों की सेना से लड़ते हुए दिखाने पर मुकेश खन्ना और अन्नू कपूर जैसे वरिष्ठ कलाकारों ने वाल्मीकि रामायण के मूल तथ्यों से छेड़छाड़ बताकर इसकी आलोचना की है। हालाँकि, प्राइम फोकस स्टूडियो और मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस द्वारा निर्मित इस फिल्म के मेकर्स का मानना है कि यह दृश्य पूरी तरह काल्पनिक न होकर प्राचीन ग्रंथों से प्रेरित है।

अब प्रश्न ये है कि प्राचीन ग्रंथों में माता सीता का असल स्वरूप क्या रहा है?

महाकाव्यों में माता सीता के विविध आयाम

सबसे पहले बात करते हैं महर्षि वाल्मीकि रामायण की। मूल रामायण में सीता को त्याग, सहिष्णुता, अगाध प्रेम, आंतरिक शक्ति और गरिमा की मूर्ति के रूप में दिखाया गया है। वह एक शांत, धैर्यवान और राजसी स्वभाव की स्त्री हैं जो हर परिस्थिति में मर्यादा का पालन करती हैं।

12वीं शताब्दी के कवि कंबन द्वारा तमिल में रची गई 'कम्बरामायणम' दक्षिण भारत में अत्यंत लोकप्रिय है। इसमें कंबन ने सीता के चरित्र को तमिल साहित्यिक परंपरा और चोल युगीन संस्कृति के अनुरूप अत्यंत ओजस्वी और गरिमामयी रूप में प्रस्तुत किया है।

उत्तर भारत का सबसे चर्चित ग्रंथ रामचरितमानस है। अवधी भाषा में रचित रामचरितमानस विशुद्ध रूप से भक्ति मार्ग और मर्यादा का ग्रंथ है। इसमें तुलसीदास ने सीता को जगत जननी, माता लक्ष्मी और राम की अर्धांगिनी 'शक्ति' के रूप में चित्रित किया है। यहाँ सीता का रूप अत्यंत कोमल, भक्तवत्सल, पतिव्रता और करुणामयी है। तुलसीदास जी के अनुसार—‘वाग्देवता इव संपृक्तौ वाग्अर्थप्रतिपत्तये’। यहाँ उनका संघर्ष भौतिक शस्त्रों का नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक समर्पण का है।

महर्षि वाल्मीकि. कवि कंबन और तुलसीदास ने सीता का वर्णन अस्त्र-शस्त्र चलाते या राक्षसों से युद्ध करते हुए एक 'योद्धा' के रूप में नहीं किया है। उनकी शक्ति उनकी मानसिक दृढ़ता, तपस्या और नैतिक बल में निहित है। उनके व्यक्तित्व में महाकाव्यों की नायिकाओं की तरह एक दृढ़ स्वाभिमान, तीक्ष्ण बुद्धि और आंतरिक तेज झलकता है जो रावण के सामने भी अडिग रहता है।

'अद्भुत रामायण' में सीता का महाकाली रौद्र रुप

एक प्राचीन ग्रंथ ऐसा है जहां सीता का योद्धा स्वरुप देखने को मिलता है। शाक्त परंपरा के ग्रंथ ‘अद्भुत रामायण’ में सीता को योद्धा के रूप में वर्णित किया गया है। इस ग्रंथ में सीता को आदि शक्ति महाकाली का अवतार बताया गया है। 'अद्भुत रामायण' महर्षि वाल्मीकि के नाम से ही संबद्ध एक अन्य ग्रंथ माना जाता है। इस ग्रंथ की कथा के अनुसार जब भगवान राम दशमुख रावण का वध करने के बाद भी हजार सिर वाले सहस्रमुख रावण का वध करने में असमर्थ होकर युद्धभूमि में मूर्छित हो जाते हैं तब माता सीता विकराल महाकाली का रूप धारण करती हैं और उस राक्षस का संहार करती हैं।

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अद्भुत रामायण में सीता के इस भयंकर योद्धा और महाकाली स्वरूप का वर्णन करते हुए संस्कृत के प्रसिद्ध श्लोक मिलते हैं-

अव शिरांसि रावणस्याशु निमेषान्तरमात्रतः।

खड्गेन तस्य चिच्छेद सहस्राणीह लीलया॥

स्कंद्य रथात्तूर्णं खड्गखर्परधारिणी।

श्येनीव रावणरथे पपात निमिषान्तरे॥

(अर्थात्- वे तुरंत रथ से कूद पड़ीं, हाथ में तलवार और खोपड़ी धारण किए हुए, पल भर में बाज की तरह रावण के रथ पर टूट पड़ीं। उन्होंने खेल-खेल में ही पलक झपकते अपनी तलवार से उस रावण के हजारों सिरों को काट डाला।)

अद्भुत रामायण से सिनेमा तक

Ramayana poster (Photo/Instagram@TSeries)

फिल्म रामायण के एक दृश्य में सीता को भगवान राम के साथ खर और दूषण की 14,000 राक्षसों की सेना से लड़ते हुए दिखाया गया है। दर्शकों ने इसे वाल्मीकि रामायण के तथ्यों से छेड़छाड़ बताते हुए इसकी आलोचना की है। वहीं, फिल्म मेकर्स और निर्देशक ने बताया है कि यह दृश्य 'अद्भुत रामायण' से प्रेरित है।

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फिल्म निर्माता नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' में साई पल्लवी द्वारा सीता के किरदार को लेकर जो चर्चाएं हैं, वे इसी बात पर केंद्रित हैं कि क्या आधुनिक सिनेमा में सीता का स्वरुप बदला गया है। फिल्म में साई पल्लवी की नेचुरल एक्टिंग, उनकी सादगी और शांत ऊर्जा को वाल्मीकि और तुलसीदास के उस पारंपरिक स्वरूप के करीब माना जा रहा है जहाँ देवी सीता करुणा और शालीनता की प्रतीक हैं। सिनेमाई स्वतंत्रता और एक्शन के तौर पर फिल्म के कुछ दृश्यों में उन्हें राक्षसों से मुकाबला करते या एक्शन मोड में दिखाने पर विवाद है।

लोक-कथाओं और अद्भुत रामायण जैसी परंपराओं में सीता के शक्ति स्वरूप (काली रूप) के निशान अवश्य मिलते हैं। प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करने पर यह स्पष्ट होता है कि वाल्मीकि की मूल रामायण में सीता को एक त्याग मूर्ति और शांत गृहस्थ रानी के रूप में गढ़ा गया, वहीं अद्भुत रामायण जैसे ग्रंथों ने उन्हें ब्रह्मांडीय शक्ति यानि महाकाली और प्रत्यक्ष संहारक के रूप में स्थापित किया।

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आज जब आधुनिक फिल्में या उपन्यास जैसे अमिश त्रिपाठी की 'सीता: द वॉरियर ऑफ मिथिला' सीता को एक योद्धा के रूप में पेश करते हैं, तो वे पूरी तरह काल्पनिक नहीं होते, बल्कि हमारे ही प्राचीन ग्रंथों से प्रेरणा ले रहे होते हैं। कला और समय के साथ महाकाव्यों की यह पुनर्व्याख्या ही भारतीय संस्कृति के जीवंत होने का प्रमाण है।