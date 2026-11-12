Nvidia से जेनसन हुआंग की छुट्टी हुई तो क्या करेंगे एलन मस्क? जानिए X पर क्या कहा

दुनिया की दिग्गज चिप कंपनी Nvidia के CEO जेनसन हुआंग इन दिनों निजी जिंदगी से जुड़े विवादों के कारण चर्चा में हैं। उनके खिलाफ सामने आए आरोपों के बीच कंपनी में उनकी भूमिका को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। इसी दौरान Tesla और SpaceX के मालिक एलन मस्क का एक बयान सामने आया है, जिसने टेक इंडस्ट्री में नई चर्चा छेड़ दी है।

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एलन मस्क ने क्या कहा?

एलन मस्क ने X पर जवाब दिया।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक यूजर ने एलन मस्क से कहा कि अगर Nvidia जेनसन हुआंग को CEO पद से हटाती है, तो उन्हें अपनी कंपनी में नौकरी देनी चाहिए।

इस सुझाव पर मस्क ने जवाब दिया, "That would be an honour", यानी ऐसा करना उनके लिए सम्मान की बात होगी।

इससे पहले भी मस्क ने हुआंग का समर्थन किया था। उन्होंने एक पोस्ट से सहमति जताई थी, जिसमें हुआंग को इस पीढ़ी के सबसे बड़े उद्यमियों में से एक बताया गया था।

Nvidia में CEO बदलने की तैयारी?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, Nvidia का बोर्ड जेनसन हुआंग के भविष्य पर विचार कर रहा है। ब्लूमबर्ग के हवाले से दावा किया गया है कि कंपनी संभावित उत्तराधिकारी तलाशने के लिए एक बाहरी फर्म की मदद ले रही है।

हालांकि, Nvidia ने हुआंग को हटाने या नया CEO नियुक्त करने की आधिकारिक घोषणा नहीं की है।

दो अफेयर के आरोपों से बढ़ा विवाद

रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि हुआंग के कथित तौर पर एलिस हुआंग के साथ संबंध थे, जिन पर चीनी खुफिया एजेंसियों से जुड़े होने के आरोप लगाए गए हैं।

इसके अलावा न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से Nvidia की हेल्थकेयर वाइस प्रेसिडेंट किम्बर्ली पॉवेल के साथ भी उनके कथित संबंधों की खबर सामने आई है।

ये आरोप स्वतंत्र रूप से प्रमाणित नहीं हुए हैं। चीन ने जासूसी से जुड़े आरोपों को बेबुनियाद अटकलें बताया है।

ट्रंप ने भी किया हुआंग का समर्थन

रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी हुआंग का बचाव करते हुए उन्हें सम्मानित व्यक्ति बताया और अमेरिका के लिए उनके काम की तारीफ की।

मस्क और हुआंग के पुराने कारोबारी रिश्ते भी हैं। साल 2016 में हुआंग ने Nvidia का पहला DGX-1 AI सुपरकंप्यूटर खुद OpenAI के कार्यालय पहुंचाया था, जब मस्क उससे जुड़े हुए थे।

अब सबकी नजर Nvidia के अगले कदम पर है। फिलहाल हुआंग के पद छोड़ने या मस्क की किसी कंपनी से जुड़ने की पुष्टि नहीं हुई है।