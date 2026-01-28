अरिजीत सिंह ने अचानक क्यों छोड़ दी प्लेबैक सिंगिंग! करीबी ने बताई वजह, जानिए आगे का क्या है प्लान

27 जनवरी की रात अरिजीत सिंह का एक इंस्टाग्राम पोस्ट अचानक चर्चा में आ गया। पोस्ट में उन्होंने साफ शब्दों में बताया कि अब वह आगे कोई नया प्लेबैक सिंगिंग प्रोजेक्ट नहीं लेंगे। करियर के शिखर पर पहुंचे सिंगर के इस फैसले ने फैन्स से लेकर फिल्म इंडस्ट्री तक सभी को चौंका दिया।

इंस्टाग्राम पोस्ट में अरिजीत ने लिखा कि वह आगे से प्लेबैक वोकलिस्ट के तौर पर कोई नया काम नहीं लेंगे, लेकिन जो कमिटमेंट्स पहले से पेंडिंग हैं, उन्हें जरूर पूरा करेंगे। उन्होंने अपने म्यूजिकल सफर को 'खूबसूरत' बताते हुए श्रोताओं का शुक्रिया भी अदा किया।

अचानक क्यों लिया इतना बड़ा फैसला?

अरिजीत सिंह हिंदी सिनेमा को कई सुपरहिट और यादगार गाने दे चुके हैं। ऐसे में उनका प्लेबैक सिंगिंग से पीछे हटना म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। हालांकि, उनके करीबियों ने इस फैसले के पीछे की वजह साफ की है।

आजतक ने HT की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए लिखा की अरिजीत के एक करीबी ने बताया है कि अरिजीत इस वक्त एक फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं। यह प्रोजेक्ट उनके लिए सिर्फ काम नहीं, बल्कि पैशन बन चुका है। वह लंबे समय से इसकी तैयारी कर रहे थे और अब पूरी तरह इसी पर फोकस करना चाहते हैं।

डायरेक्शन पर पूरा फोकस

सूत्रों के मुताबिक, बतौर डायरेक्टर किसी फिल्म को आकार देने के लिए काफी समय और एनर्जी चाहिए। अगर अरिजीत लगातार प्लेबैक सिंगिंग के ऑफर लेते रहते, तो यह मुमकिन नहीं हो पाता। इसी वजह से उन्होंने पहले डायरेक्शन का काम पूरा करने का फैसला किया है। करीबी का कहना है कि यह फैसला एक साल के ब्रेक जैसा है, न कि हमेशा के लिए अलविदा।

डेब्यू फिल्म को लेकर चर्चाएं

इंडस्ट्री में यह भी चर्चा है कि अरिजीत की डेब्यू डायरेक्शन फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बेटी शोरा अहम भूमिका में नजर आ सकती हैं। हालांकि, इस बारे में अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अब फैन्स यही उम्मीद कर रहे हैं कि डायरेक्शन प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद अरिजीत जल्द ही प्लेबैक सिंगिंग में वापसी करेंगे।