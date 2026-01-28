scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsट्रेंडिंगअरिजीत सिंह ने अचानक क्यों छोड़ दी प्लेबैक सिंगिंग! करीबी ने बताई वजह, जानिए आगे का क्या है प्लान

अरिजीत सिंह ने अचानक क्यों छोड़ दी प्लेबैक सिंगिंग! करीबी ने बताई वजह, जानिए आगे का क्या है प्लान

इंस्टाग्राम पोस्ट में अरिजीत ने लिखा कि वह आगे से प्लेबैक वोकलिस्ट के तौर पर कोई नया काम नहीं लेंगे, लेकिन जो कमिटमेंट्स पहले से पेंडिंग हैं, उन्हें जरूर पूरा करेंगे। उन्होंने अपने म्यूजिकल सफर को 'खूबसूरत' बताते हुए श्रोताओं का शुक्रिया भी अदा किया।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jan 28, 2026 17:18 IST
arijit singh
सिंगर अरिजीत सिंह

27 जनवरी की रात अरिजीत सिंह का एक इंस्टाग्राम पोस्ट अचानक चर्चा में आ गया। पोस्ट में उन्होंने साफ शब्दों में बताया कि अब वह आगे कोई नया प्लेबैक सिंगिंग प्रोजेक्ट नहीं लेंगे। करियर के शिखर पर पहुंचे सिंगर के इस फैसले ने फैन्स से लेकर फिल्म इंडस्ट्री तक सभी को चौंका दिया।

advertisement

इंस्टाग्राम पोस्ट में अरिजीत ने लिखा कि वह आगे से प्लेबैक वोकलिस्ट के तौर पर कोई नया काम नहीं लेंगे, लेकिन जो कमिटमेंट्स पहले से पेंडिंग हैं, उन्हें जरूर पूरा करेंगे। उन्होंने अपने म्यूजिकल सफर को 'खूबसूरत' बताते हुए श्रोताओं का शुक्रिया भी अदा किया।

अचानक क्यों लिया इतना बड़ा फैसला?

अरिजीत सिंह हिंदी सिनेमा को कई सुपरहिट और यादगार गाने दे चुके हैं। ऐसे में उनका प्लेबैक सिंगिंग से पीछे हटना म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। हालांकि, उनके करीबियों ने इस फैसले के पीछे की वजह साफ की है।

आजतक ने HT की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए लिखा की अरिजीत के एक करीबी ने बताया है कि अरिजीत इस वक्त एक फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं। यह प्रोजेक्ट उनके लिए सिर्फ काम नहीं, बल्कि पैशन बन चुका है। वह लंबे समय से इसकी तैयारी कर रहे थे और अब पूरी तरह इसी पर फोकस करना चाहते हैं।

डायरेक्शन पर पूरा फोकस

सूत्रों के मुताबिक, बतौर डायरेक्टर किसी फिल्म को आकार देने के लिए काफी समय और एनर्जी चाहिए। अगर अरिजीत लगातार प्लेबैक सिंगिंग के ऑफर लेते रहते, तो यह मुमकिन नहीं हो पाता। इसी वजह से उन्होंने पहले डायरेक्शन का काम पूरा करने का फैसला किया है। करीबी का कहना है कि यह फैसला एक साल के ब्रेक जैसा है, न कि हमेशा के लिए अलविदा।

डेब्यू फिल्म को लेकर चर्चाएं

इंडस्ट्री में यह भी चर्चा है कि अरिजीत की डेब्यू डायरेक्शन फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बेटी शोरा अहम भूमिका में नजर आ सकती हैं। हालांकि, इस बारे में अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अब फैन्स यही उम्मीद कर रहे हैं कि डायरेक्शन प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद अरिजीत जल्द ही प्लेबैक सिंगिंग में वापसी करेंगे।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Jan 28, 2026