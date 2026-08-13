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Newsट्रेंडिंगरतन टाटा के छोटे भाई जिमी टाटा कौन हैं? ट्रस्ट में भूमिका से टाटा संस शेयर तक, जानिए पूरी कहानी

रतन टाटा के छोटे भाई जिमी टाटा कौन हैं? ट्रस्ट में भूमिका से टाटा संस शेयर तक, जानिए पूरी कहानी

टाटा परिवार के एक ऐसे सदस्य जिनका नाम कम ही सुर्खियों में आता है, लेकिन उनकी भूमिका काफी अहम है। रतन टाटा के छोटे भाई जिमी टाटा की जिंदगी, टाटा ट्रस्ट से जुड़ाव और टाटा संस में हिस्सेदारी को लेकर कई दिलचस्प बातें सामने आई हैं। पूरी कहानी पढ़ें।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Aug 13, 2026 17:25 IST

In Short

  • रतन टाटा के छोटे भाई जिमी टाटा हमेशा पब्लिक लाइफ से दूर रहे
  • टाटा ट्रस्ट में ट्रस्टी के तौर पर निभा रहे हैं अहम जिम्मेदारी
  • टाटा संस में हिस्सेदारी और पारिवारिक संपत्तियों को लेकर चर्चा में आए जिमी टाटा

टाटा ग्रुप की लीडरशिप और टाटा संस के अगले चेयरमैन की तलाश के बीच परिवार के उन सदस्यों पर भी ध्यान गया है, जो पर्दे के पीछे रहकर अहम भूमिका निभाते हैं। इनमें जिमी नवल टाटा का नाम भी शामिल है। रतन टाटा के छोटे भाई जिमी टाटा ने हमेशा लाइमलाइट से दूरी बनाए रखी, लेकिन टाटा ट्रस्ट और टाटा संस में उनकी हिस्सेदारी उन्हें खास बनाती है। उनकी निजी जिंदगी और भूमिका को लेकर लोगों में काफी दिलचस्पी रही है।

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रतन टाटा के छोटे भाई हैं जिमी टाटा

जिमी नवल टाटा, नवल टाटा और उनकी पहली पत्नी सूनी कमिसारियट के दूसरे बेटे हैं। वह दिवंगत रतन टाटा के छोटे भाई हैं। वहीं नोएल टाटा, रतन टाटा और जिमी टाटा के सौतेले भाई हैं, क्योंकि वह नवल टाटा और उनकी दूसरी पत्नी सिमोन टाटा के बेटे हैं।

रतन टाटा और जिमी टाटा के बीच काफी करीबी रिश्ता था। साल 2023 में रतन टाटा ने बचपन की एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर शेयर करते हुए अपने भाई के साथ पुराने दिनों को याद किया था। उन्होंने लिखा था कि उन दिनों में दोनों भाइयों के बीच कुछ भी नहीं आया।

हमेशा लाइमलाइट से दूर रही जिमी टाटा की जिंदगी

रतन टाटा जहां देश के सबसे चर्चित उद्योगपतियों में शामिल रहे, वहीं जिमी टाटा ने हमेशा प्राइवेट लाइफ को प्राथमिकता दी। वह मीडिया से दूर रहते हैं और अपनी जिंदगी बेहद साधारण तरीके से जीने के लिए जाने जाते हैं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, जिमी टाटा मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करते और खबरों व दुनिया की जानकारी के लिए अखबार, किताबों और टेलीविजन पर भरोसा करते हैं। वह एक अच्छे स्क्वैश खिलाड़ी भी रहे हैं। उद्योगपति हर्ष गोयनका ने 2022 में एक पोस्ट में बताया था कि जिमी टाटा ने उन्हें कई बार स्क्वैश मैच में हराया था।

टाटा ट्रस्ट में है अहम जिम्मेदारी

कम पब्लिक प्रोफाइल के बावजूद जिमी टाटा की टाटा ग्रुप के ट्रस्ट स्ट्रक्चर में महत्वपूर्ण भूमिका है। वह सर रतन टाटा ट्रस्ट (SRTT) के ट्रस्टी हैं। यह ट्रस्ट टाटा ग्रुप की ओनरशिप संरचना में एक अहम स्थान रखता है।

साल 2025 में सर रतन टाटा ट्रस्ट की एक बैठक में उनकी गैरमौजूदगी को लेकर भी चर्चा हुई थी। यह बैठक मेहली मिस्त्री की लाइफटाइम ट्रस्टी के तौर पर दोबारा नियुक्ति से जुड़ी थी। हालांकि, जिमी टाटा ने इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की थी।

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टाटा संस में जिमी टाटा की हिस्सेदारी

जिमी टाटा के पास टाटा संस के 3,262 शेयर हैं। साल 2024-25 में रतन टाटा के निधन के बाद यह जानकारी सामने आई थी। इसके अलावा रतन टाटा की वसीयत में जिमी टाटा को मुंबई के जुहू स्थित पारिवारिक प्रॉपर्टी में हिस्सा, कुछ ज्वेलरी और सिल्वर आर्टिफैक्ट्स भी मिले थे।

हालांकि जिमी टाटा की कुल नेटवर्थ का कोई आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, लेकिन टाटा संस में उनकी हिस्सेदारी और पारिवारिक संपत्तियां उन्हें टाटा परिवार के महत्वपूर्ण सदस्यों में शामिल करती हैं।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Aug 13, 2026