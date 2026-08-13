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Newsटेक्नोलॉजीGrok 4.6 लॉन्च: नया AI मॉडल अब होगा पहले से ज्यादा स्मार्ट, जानिए क्या है खास

Grok 4.6 लॉन्च: नया AI मॉडल अब होगा पहले से ज्यादा स्मार्ट, जानिए क्या है खास

AI की दुनिया में एक और बड़ा अपडेट सामने आया है। नया AI मॉडल अब कोडिंग, रिसर्च और जटिल कामों को संभालने की क्षमता को और बेहतर बनाने का दावा कर रहा है। लंबे प्रशिक्षण और नई तकनीकों के साथ तैयार किए गए इस मॉडल में कई ऐसे बदलाव किए गए हैं, जिन पर सबकी नजर है।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Aug 13, 2026 17:09 IST
AI generated image

In Short

  • SpaceXAI ने Grok 4.6 AI मॉडल किया लॉन्च, जटिल कामों और कोडिंग पर फोकस
  • नए मॉडल को लंबे प्रशिक्षण और बेहतर तकनीकों के साथ किया गया तैयार
  • Grok 4.6 ने कई AI बेंचमार्क टेस्ट में दिखाया बेहतर प्रदर्शन, कीमत और उपलब्धता भी घोषित

Grok 4.6 AI Model: AI की दुनिया में SpaceXAI ने अपना नया एआई मॉडल Grok 4.6 पेश किया है। कंपनी का कहना है कि यह मॉडल लंबे समय तक चलने वाले जटिल कामों, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, विजुअल प्रोजेक्ट्स और ज्यादा जानकारी वाले टास्क को बेहतर तरीके से संभालने के लिए तैयार किया गया है। Grok 4.6 को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह कई चरणों वाले कामों को समझ सके, कोड की जांच कर सके और अपने आउटपुट का आकलन भी कर सके।

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लंबे प्रशिक्षण से बढ़ी मॉडल की समझ

SpaceXAI के अनुसार Grok 4.5 की तुलना में Grok 4.6 को ज्यादा समय तक ट्रेन किया गया है। इसके प्रशिक्षण में बेहतर ऑप्टिमाइजर, नई ट्रेनिंग तकनीक, इंजीनियरिंग से जुड़े डेटा और जटिल तकनीकी विषयों पर आधारित चुने हुए सिंथेटिक डेटा का इस्तेमाल किया गया।

कंपनी ने बताया कि विकास के दौरान रीजनिंग समस्याओं, एजेंट सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एसटीईएम और नॉलेज वर्क से जुड़े टास्क के लिए प्रशिक्षण डेटा को दोबारा तैयार किया गया। इसके बाद कमजोर डेटा को हटाने के लिए मूल्यांकन मॉडल का इस्तेमाल किया गया, ताकि अंतिम मॉडल का व्यवहार और प्रदर्शन बेहतर हो सके।

रीइन्फोर्समेंट लर्निंग से मिली नई क्षमता

Grok 4.6 को कई एजेंट आधारित रीइन्फोर्समेंट लर्निंग वातावरण में भी ट्रेन किया गया। इसमें ज्ञान से जुड़े काम, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, वेब डेवलपमेंट और कर्नल ऑप्टिमाइजेशन जैसे क्षेत्र शामिल थे।

SpaceXAI का दावा है कि इस लंबे प्रशिक्षण के बाद Grok 4.6 ने टर्मिनल-बेंच, कर्सर-बेंच, एपीएक्स-एजेंट्स और फ्रंटियर-कोड जैसे कई बेंचमार्क टेस्ट में बेहतर प्रदर्शन किया है।

बेंचमार्क टेस्ट में कैसी रही परफॉर्मेंस

SpaceXAI के अनुसार Grok 4.6 हाई ने एए इंटेलिजेंस इंडेक्स में 61 स्कोर किया, जो जीपीटी-5.6 सोल मैक्स के बराबर है। वहीं फेबल 5 मैक्स ने 62 स्कोर किया। Grok 4.6 ने जीडीपीवैल-एए वी2 में 1,753 और एए-ब्रीफकेस में 1,577 स्कोर के साथ बेहतर प्रदर्शन किया।

हालांकि कुछ टेस्ट में यह पीछे भी रहा। टर्मिनल-बेंच वी3.0 में Grok 4.6 का स्कोर 26 प्रतिशत रहा, जबकि जीपीटी-5.6 सोल मैक्स का 34.6 प्रतिशत और फेबल 5 मैक्स का 34.1 प्रतिशत स्कोर था।

कीमत और उपलब्धता

Grok 4.6 को Grok Build, कर्सर, SpaceXAI एपीआई और क्लाउडफ्लेयर, ओपनराउटर और वर्सेल जैसे पार्टनर प्लेटफॉर्म के जरिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

इसके बेस एपीआई की कीमत 10 लाख इनपुट टोकन के लिए 2 डॉलर और आउटपुट टोकन के लिए 6 डॉलर रखी गई है। वहीं हाई-स्पीड वेरिएंट की कीमत इससे दोगुनी होगी। लॉन्च सप्ताह के दौरान Grok Build और कर्सर सब्सक्राइबर्स को सामान्य सीमा से दोगुना इस्तेमाल करने की सुविधा भी दी जा रही है।
 

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Edited By:
Gaurav
Published On:
Aug 13, 2026