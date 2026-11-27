जर्मनी की कार बनाने वाली कंपनी फॉक्सवैगन (Volkswagen) और भारत के टैक्स अधिकारियों के बीच चल रहे कानूनी विवाद ने अब नया मोड़ ले लिया है। कंपनी ने इस मामले में अपनी कई प्रतिद्वंद्वी ऑटो कंपनियों का भी नाम लिया है। ऐसे में इस विवाद का असर दूसरी विदेशी ऑटो कंपनियों के कारोबार पर भी पड़ सकता है। आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है, फॉक्सवैगन ने कोर्ट में क्या दलील दी है और भारत में उसके कारोबार पर क्या असर पड़ सकता है।

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मर्सिडीज और BMW का नाम क्यों आया सामने?

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, फॉक्सवैगन ने कोर्ट में दाखिल अपने नए दस्तावेजों में आरोप लगाया है कि टैक्स अधिकारियों ने गलत तरीके से सिर्फ उसकी कंपनी को निशाना बनाया है। कंपनी का कहना है कि मर्सिडीज-बेंज (Mercedes-Benz), बीएमडब्ल्यू (BMW) और किआ (Kia) भी उसी तरीके से कार के पार्ट्स इंपोर्ट करती हैं, लेकिन उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई नहीं की गई है।

क्या है 1.2 अरब डॉलर का टैक्स विवाद?

फॉक्सवैगन साल 2025 से भारत की अब तक की सबसे बड़ी इंपोर्ट टैक्स डिमांड को रद्द कराने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रही है। भारतीय कस्टम अधिकारियों का आरोप है कि कंपनी ने जानबूझकर लगभग पूरी कार को अलग-अलग पार्ट्स के रूप में इंपोर्ट किया और उन्हें भारत में असेंबल किया। इससे कंपनी को कम इंपोर्ट ड्यूटी चुकानी पड़ी।

प्रतीकात्मक तस्वीर

कितनी इंपोर्ट ड्यूटी चुका रही थी कंपनी?

मार्च 2012 से जुलाई 2024 के बीच कंपनी ने औरंगाबाद स्थित अपने प्लांट में ऑडी, स्कोडा और फॉक्सवैगन की कारों के पार्ट्स इंपोर्ट किए थे। अलग-अलग पार्ट्स के रूप में इंपोर्ट करने पर कंपनी ने करीब 10 फीसदी इंपोर्ट ड्यूटी चुकाई, जिसकी दर 5 से 15 फीसदी के बीच थी। वहीं, पूरी कार को अलग-अलग हिस्सों में मंगाने वाली कम्प्लीटली नॉक्ड डाउन (CKD) किट पर 30 से 35 फीसदी ड्यूटी लगती थी।

12 साल के रिकॉर्ड की जांच पर उठाए सवाल

फॉक्सवैगन ने बॉम्बे हाई कोर्ट में टैक्स अधिकारियों की जांच की समयसीमा पर भी सवाल उठाए हैं। कंपनी का कहना है कि कानून के तहत जांच की अधिकतम समयसीमा पांच साल है, लेकिन अधिकारियों ने उसके 12 साल के इंपोर्ट रिकॉर्ड की जांच की है।

भारत में पूरे निवेश पर खतरा

फॉक्सवैगन ने अपने खिलाफ लगे आरोपों को लगातार खारिज किया है। कंपनी ने इस विवाद को जिंदगी और मौत का सवाल बताते हुए कहा है कि इतनी बड़ी टैक्स डिमांड भारत में उसके पूरे निवेश को खत्म कर सकती है। दुनिया के तीसरे सबसे बड़े कार बाजार भारत में कंपनी की हिस्सेदारी महज 2 फीसदी है।

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दुनियाभर में चुनौतियों से जूझ रही कंपनी

यह टैक्स विवाद ऐसे समय में सामने आया है, जब फॉक्सवैगन पहले से कई चुनौतियों का सामना कर रही है। जर्मनी में कर्मचारियों के वेतन को लेकर विवाद चल रहा है, जबकि चीन के बाजार में कंपनी की बिक्री घट रही है। इसके अलावा कंपनी अपने भारतीय कारोबार में हिस्सेदारी बेचने के लिए जेएसडब्ल्यू ग्रुप (JSW Group) के साथ बातचीत भी कर रही है।