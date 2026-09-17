PM Modi के बर्थडे पर पुतिन ने दी शुभकामनाएं! मोदी की राजनीतिक समझ और विजन को सराहा

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 76वें जन्मदिन पर बधाई देते हुए खास संदेश भेजा है। भारत में रूसी दूतावास ने पुतिन के इस संदेश को साझा किया है।

अपने संदेश में पुतिन ने पीएम मोदी की राजनीतिक समझ और दूरदर्शिता की तारीफ की। उन्होंने भारत और रूस के बीच संबंधों को मजबूत करने में प्रधानमंत्री मोदी के योगदान का भी जिक्र किया।

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भारत-रूस साझेदारी में योगदान की सराहना



पुतिन ने कहा कि पीएम मोदी को अपने देशवासियों का गहरा सम्मान और वैश्विक मंच पर बड़ा रुतबा हासिल है। उन्होंने कहा कि भारत और रूस के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने में पीएम मोदी के व्यक्तिगत योगदान को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता।

रूसी राष्ट्रपति ने दोनों देशों के बीच संबंधों को लेकर आगे भी सहयोग जारी रखने की बात कही।

नई दिल्ली यात्रा का किया जिक्र



पुतिन ने अपने संदेश में पिछले हफ्ते हुई अपनी नई दिल्ली यात्रा का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत में उन्हें और रूसी प्रतिनिधिमंडल को जिस तरह का स्वागत और मेहमाननवाजी मिली, उसके लिए वह आभार जताते हैं।

उन्होंने कहा कि भारत और रूस के बीच हुई बातचीत ठोस, खुलकर और सार्थक रही।

पीएम मोदी से बातचीत को बताया खास



पुतिन ने कहा कि पीएम मोदी से बात करके उन्हें हमेशा खुशी होती है। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं की बातचीत ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी की असाधारण राजनीतिक समझ और दूरदर्शिता को साबित किया।

Image Credit : Aaj Tak

उन्होंने यह भी कहा कि दोनों देश मित्र देशों के फायदे के लिए अहम द्विपक्षीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर अपना रचनात्मक सहयोग जारी रखेंगे।

76 साल के हुए पीएम मोदी



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर को मनाया जा रहा है। उनका जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में हुआ था।

इस साल उनके जन्मदिन के साथ उनके सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे होने का भी मौका है। इसे लेकर बीजेपी ने 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक एक महीने का 'सेवा संकल्प अभियान' शुरू किया है।

देशभर में हो रहे सेवा कार्यक्रम



सेवा संकल्प अभियान के तहत सेवा, जनभागीदारी, युवा कार्यक्रम और कई सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

पीएम मोदी के जन्मदिन पर देशभर में 'आशीर्वाद का दीया' जलाने की अपील की गई है। गुजरात में लाखों दीये जलाने के कार्यक्रम रखे गए हैं। वहीं वाराणसी और गुजरात के वडनगर से बाइक यात्रा भी निकाली जा रही है।

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दिल्ली में पीएम मोदी आज 'सेमीकॉन इंडिया 2026' का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा अलग-अलग राज्यों में रक्तदान शिविर, पौधारोपण और सफाई अभियान जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं।