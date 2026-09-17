Tata Motors का फिर बड़ा झटका: Passenger Vehicles के बाद अब Commercial Vehicles होंगे महंगे

Tata Motors ने इस साल दूसरी बार अपने वाहनों की कीमत बढ़ाने का ऐलान किया है। कंपनी 1 अक्टूबर 2026 से अपने कमर्शियल व्हीकल्स की कीमतों में 1% तक की बढ़ोतरी करेगी। इससे पहले कंपनी पैसेंजर व्हीकल्स की कीमतों में भी इजाफा कर चुकी है। अब ट्रक, बस, पिकअप और अन्य कमर्शियल व्हीकल खरीदने वाले ग्राहकों को ज्यादा कीमत चुकानी होगी।

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कंपनी ने बताया कि यह बढ़ोतरी बढ़ती कमोडिटी कीमतों और अन्य इनपुट कॉस्ट के असर को कम करने के लिए की जा रही है। हालांकि कीमतों में बढ़ोतरी सभी मॉडलों पर एक जैसी नहीं होगी। यह अलग-अलग मॉडल और वेरिएंट के हिसाब से तय की जाएगी।

Passenger Vehicles के बाद Commercial Vehicles पर असर

Tata Motors की ओर से कमर्शियल व्हीकल्स की कीमत बढ़ाने का फैसला ऐसे समय में आया है जब ऑटो सेक्टर में लागत बढ़ने का दबाव बना हुआ है। कंपनी पहले ही पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में कीमतों में बदलाव कर चुकी है और अब कमर्शियल व्हीकल पोर्टफोलियो में भी प्राइस रिविजन किया गया है।

इस बढ़ोतरी का असर ट्रांसपोर्ट कंपनियों, फ्लीट ऑपरेटर्स और छोटे कारोबारियों पर पड़ सकता है, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल्स की खरीद सीधे उनके कारोबार और ऑपरेशनल खर्च से जुड़ी होती है।

क्यों बढ़ाए गए दाम?

Tata Motors के मुताबिक, कमोडिटी और दूसरी इनपुट लागत में बढ़ोतरी के कारण कीमतों में संशोधन करना पड़ा है। कंपनी ने कहा है कि कीमतों में बदलाव मॉडल और वेरिएंट के आधार पर अलग-अलग होगा।

Tata Motors भारत की सबसे बड़ी कमर्शियल व्हीकल निर्माता कंपनियों में शामिल है। कंपनी ट्रक, बस, पिकअप और अन्य यूटिलिटी व्हीकल्स के जरिए देश की मोबिलिटी जरूरतों को पूरा करती है।

ग्राहकों पर क्या असर पड़ेगा?

अक्टूबर से नए कमर्शियल व्हीकल खरीदने वालों को ज्यादा कीमत चुकानी होगी। खासतौर पर उन कारोबारियों पर इसका असर पड़ सकता है जो नए वाहन खरीदकर अपना फ्लीट बढ़ाने की योजना बना रहे हैं।

कंपनी का कहना है कि वह लागत दबाव को संतुलित करने के साथ-साथ एडवांस टेक्नोलॉजी, कनेक्टेड फीचर्स और बेहतर मोबिलिटी सॉल्यूशन पर काम कर रही है।

Tata Motors की यह कीमत बढ़ोतरी दिखाती है कि बढ़ती लागत का दबाव अब पैसेंजर व्हीकल्स के साथ-साथ कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट पर भी असर डाल रहा है।