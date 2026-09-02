शादी में जश्न के बीच अमेरिकी हमला! ईरान में 5 की मौत, 50 से ज्यादा घायल

दक्षिणी ईरान में एक शादी समारोह उस वक्त मातम में बदल गया जब एक घर पर अमेरिकी हवाई हमला हुआ। ईरानी अधिकारियों के मुताबिक, इस हमले में कम से कम पांच लोगों की मौत हुई और 50 से ज्यादा लोग घायल हुए। बाद में ईरानी अधिकारियों ने घायलों की संख्या 68 तक बताई। बचाव अभियान जारी रहने के कारण आंकड़ों में अंतर सामने आया है।

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यह हमला 1 सितंबर 2026 को होरमुज़ प्रांत के सिरिक काउंटी के कुहेस्तक इलाके में हुआ। यह इलाका रणनीतिक रूप से अहम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास स्थित है। ईरानी अधिकारियों के मुताबिक, जिस घर को निशाना बनाया गया, वहां शादी का जश्न चल रहा था।

शादी समारोह के दौरान हुआ हमला

ईरानी अधिकारियों ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने इसे संघर्ष के दौरान आम नागरिकों की मौत की घटनाओं की एक बड़ी कड़ी का हिस्सा बताया है।

ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस घटना को पहले हुई दूसरी घातक घटनाओं से अलग करके नहीं देखा जा सकता। उन्होंने मिनाब में लड़कियों के स्कूल पर हुए अमेरिकी हवाई हमले का भी जिक्र किया। ईरानी अधिकारियों के अनुसार, युद्ध के पहले दिन हुए उस हमले में 160 लोग मारे गए थे।

पोस्ट में सिरिक में शादी समारोह के दौरान हुए हमले के बाद मौत और घायलों की बढ़ती संख्या की जानकारी दी गई है।

अमेरिका ने हमले पर क्या कहा?

पेंटागन ने शादी समारोह वाले घर पर हुए इस खास हमले पर कोई आधिकारिक जानकारी जारी नहीं की है। हालांकि, अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि अमेरिकी सेना ने ईरान में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC से जुड़े ठिकानों पर हमले किए।

अमेरिका के मुताबिक, उसके निशानों में एयर डिफेंस सिस्टम, रडार इंस्टॉलेशन, समुद्री संपत्तियां, माइन बिछाने की क्षमताएं और संचार सुविधाएं शामिल थीं। अमेरिका ने ईरान पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में माइन बिछाने की कोशिश करने और इलाके में अमेरिकी सेना पर हमले करने का आरोप लगाया है।

वहीं, रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में एक सूत्र के हवाले से कहा गया कि शादी समारोह वाले घर पर हमला अमेरिकी सेना द्वारा पुराने टारगेटिंग डेटा के इस्तेमाल की वजह से हो सकता है।

ईरान ने दी जवाबी कार्रवाई

अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले करने का दावा किया।

IRGC ने जॉर्डन और इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने और अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया। हालांकि, अमेरिकी अधिकारियों ने रॉयटर्स को बताया कि शुरुआती जांच में किसी अमेरिकी के हताहत होने की जानकारी नहीं मिली है।

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जॉर्डन की सेना ने बताया कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने उसके हवाई क्षेत्र में दाखिल हुई 13 बैलिस्टिक मिसाइलों को रोका। इनमें से 10 मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया गया, जबकि तीन दूर-दराज के इलाकों में गिरीं। बहरीन ने भी ईरानी ड्रोन को रोकने और नष्ट करने की जानकारी दी।

ईरानी मीडिया ने उत्तरी इराक के इरबिल में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की भी खबर दी। हालांकि, अमेरिकी सैनिकों के हताहत होने के ईरानी दावों की अमेरिका या इराक ने स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की है।

अमेरिका-ईरान तनाव फिर बढ़ा

शादी समारोह पर हुआ हमला दोनों देशों के बीच कुछ समय की शांति के बाद दोबारा शुरू हुए सैन्य टकराव के बीच हुआ है। दोनों पक्षों ने जुलाई से काफी हद तक हमले रोक रखे थे, लेकिन इस दौरान कोई सार्थक बातचीत शुरू नहीं हो सकी।

हालिया घटनाक्रम ने अमेरिका और ईरान के बीच तनाव को फिर बढ़ा दिया है। एक तरफ अमेरिका ईरान की सैन्य गतिविधियों को लेकर कार्रवाई की बात कर रहा है, वहीं ईरान अमेरिकी हमलों का जवाब देने की बात कह रहा है।

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स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर बढ़ी चिंता

इस पूरे घटनाक्रम का असर सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज वैश्विक तेल शिपमेंट के लिए बेहद अहम रास्ता है।

हालिया हमलों और क्षेत्र में बढ़ी सैन्य गतिविधियों ने इस रास्ते से ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ा दी है। इसके चलते तेल बाजार में भी दबाव देखने को मिला है, क्योंकि बाजार को आगे सप्लाई में रुकावट का डर है।

शादी समारोह पर हुए हमले ने अब नागरिकों की सुरक्षा के साथ-साथ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, वैश्विक तेल सप्लाई और अमेरिका-ईरान तनाव को लेकर भी नई चिंताएं खड़ी कर दी हैं।