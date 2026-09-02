Axis Bank ने बदली FD की ब्याज दरें, 6.70% तक ब्याज का मौका- जानें पूरी डिटेल

Axis Bank ने Non-Resident Indians यानी NRI ग्राहकों के लिए अपनी Non-Resident External यानी NRE Fixed Deposit की ब्याज दरों में बदलाव किया है। नई ब्याज दरें 26 अगस्त 2026 से लागू हो गई हैं। बैंक NRI ग्राहकों को दो तरह के ऑप्शन दे रहा है-NRI Fixed Deposit और NRI Fixed Deposit Plus। दोनों में सबसे बड़ा फर्क समय से पहले पैसा निकालने की सुविधा और ब्याज दर का है।

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NRI Fixed Deposit पर कितना ब्याज?

26 अगस्त 2026 से लागू इन डिपॉजिट रेट्स के मुताबिक, 1 साल से 10 साल तक की अवधि के लिए ब्याज दरें अलग-अलग हैं। 3 करोड़ रुपये से कम की जमा पर 1 साल से 3 साल तक की अवधि में 6.25% से 6.50% तक ब्याज मिल रहा है।

वहीं 3 करोड़ रुपये से ज्यादा और 5 करोड़ रुपये तक की जमा पर ज्यादातर अवधि में ब्याज दर 6.15% है। 5 करोड़ रुपये से ज्यादा की जमा पर दरें आमतौर पर 6.20% से 6.50% के बीच हैं। 1 साल से 10 दिन की अवधि में सबसे ज्यादा 6.50% ब्याज मिल रहा है, जबकि लंबी अवधि यानी 5 साल से 10 साल तक की जमा पर भी अधिकतम ब्याज दर 6.50% है।

NRI Fixed Deposit Plus क्या है?

Axis Bank का NRI Fixed Deposit Plus उन NRE डिपॉजिट के लिए उपलब्ध है जिनकी रकम 3 करोड़ रुपये या उससे ज्यादा है। इस FD की खास बात ज्यादा ब्याज दर है, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण शर्त भी जुड़ी है। इस विकल्प में निवेशक मैच्योरिटी से पहले पैसा नहीं निकाल सकते। यानी निवेश की अवधि पूरी होने तक रकम लॉक रहती है।

26 अगस्त 2026 से लागू Axis Bank की NRI Fixed Deposits Plus स्कीम में ₹3 करोड़ या उससे ज्यादा की NRE जमा पर अलग-अलग अवधि के हिसाब से ब्याज दिया जा रहा है। इस स्कीम में समय से पहले FD निकालने की सुविधा नहीं है। ₹3 करोड़ से ₹5 करोड़ तक की जमा पर सभी अवधियों के लिए 6.35% ब्याज मिल रहा है। ₹5 करोड़ से ₹25 करोड़ तक की जमा पर 1 साल से 15 महीने तक 6.60% और इसके बाद 6.40% से 6.50% तक ब्याज है। वहीं ₹25 करोड़ से ज्यादा की जमा पर 1 साल से 15 महीने तक सबसे ज्यादा 6.70% ब्याज मिल रहा है। 15 महीने से ज्यादा की अवधि में ब्याज दर 6.55% से 6.60% के बीच है।

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कौन सी FD चुनना बेहतर?

दोनों FD के बीच मुख्य अंतर liquidity और return का है। रेगुलर NRI Fixed Deposit में जरूरत पड़ने पर समय से पहले पैसा निकालने की सुविधा मिलती है। दूसरी ओर NRI Fixed Deposit Plus में premature withdrawal की सुविधा नहीं है लेकिन कई अवधि और डिपॉजिट स्लैब में ज्यादा ब्याज मिलता है। ऐसे NRI निवेशक जिनके पास 3 करोड़ रुपये या उससे ज्यादा की रकम है और जिन्हें मैच्योरिटी से पहले पैसे की जरूरत पड़ने की संभावना नहीं है, वे FD Plus की ज्यादा ब्याज दरों पर विचार कर सकते हैं। वहीं जिन निवेशकों के लिए पैसे की उपलब्धता जरूरी है, उनके लिए रेगुलर NRI FD ज्यादा सुविधाजनक हो सकती है।