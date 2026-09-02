TCS ने मारी बड़ी बाजी! Accenture को पछाड़कर जीती Best Buy की ₹2,000 करोड़ वाली डील

भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में शामिल टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS ने अमेरिका की बड़ी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेल कंपनी Best Buy से बड़ा टेक्नोलॉजी सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है। रिपोर्ट के मुताबिक, यह डील करीब 2,000 करोड़ रुपये की हो सकती है और इसकी अवधि पांच साल होगी।

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इस डील के तहत TCS, Best Buy के भारत स्थित Global Capability Centre यानी GCC के ऑपरेशंस संभालेगी। इसके साथ ही कंपनी डेटा, एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI से जुड़ी टेक्नोलॉजी सर्विसेज भी देगी।

Accenture को पीछे छोड़ TCS ने जीती डील

रिपोर्ट के मुताबिक, Best Buy ने अपने India GCC के लिए टेक्नोलॉजी सर्विसेज से जुड़ा Request for Proposal यानी RFP जारी किया था। अंतिम दौर में TCS और Accenture के बीच मुकाबला था, जिसमें TCS ने बाजी मारी।

Wipro भी शुरुआती चरण में इस डील की दौड़ में शामिल थी। बताया गया है कि TCS को प्रतिस्पर्धी कीमत, बेहतर Service Level Agreements यानी SLA और प्रोडक्टिविटी से जुड़े फायदों के कारण यह कॉन्ट्रैक्ट मिला।

हालांकि TCS, Best Buy, Accenture या Wipro ने आधिकारिक तौर पर इस डील की वैल्यू की पुष्टि नहीं की है।

Bengaluru GCC में करीब 600 कर्मचारी

Best Buy का India GCC बेंगलुरु में स्थित है और यहां करीब 600 कर्मचारी काम करते हैं। करीब 2,000 करोड़ रुपये की अनुमानित डील में GCC ऑपरेशंस के साथ दूसरे टेक्नोलॉजी सर्विसेज का काम भी शामिल है।

Best Buy ने साल 2024 में बेंगलुरु में करीब 70,000 वर्ग फुट का टेक्नोलॉजी सेंटर शुरू किया था। इसे कंपनी के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को तेज करने के लिए बनाया गया था।

यह सेंटर डिजिटल स्ट्रैटेजी, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, डिजाइन, इंजीनियरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑपरेशंस जैसे क्षेत्रों पर काम करता है।

AI और डिजिटल कॉमर्स पर Best Buy का फोकस

Best Buy अपने भारत के टेक्नोलॉजी सेंटर को मोबाइल और AI प्लेटफॉर्म से जुड़े इनोवेशन का अहम केंद्र बनाना चाहती है। कंपनी AI और डिजिटल कॉमर्स में भी निवेश बढ़ा रही है।

नई डील के बाद TCS की भूमिका केवल GCC ऑपरेशंस तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि डेटा, एनालिटिक्स और AI से जुड़े काम में भी बढ़ेगी।

TCS पहले से ही Best Buy के साथ टेक्नोलॉजी सर्विसेज और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर काम कर रही है। HFS Research के CEO Phil Fersht के अनुमान के मुताबिक, दोनों कंपनियों के मौजूदा रिश्ते से TCS को सालाना 75 से 100 मिलियन डॉलर तक का रेवेन्यू मिल सकता है, हालांकि इसकी आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक नहीं है।

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अमेरिका की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेल कंपनियों में Best Buy

Best Buy अमेरिका की सबसे बड़ी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेशलिटी रिटेलर है। कंपनी ने FY2026 में 41.7 अरब डॉलर का रेवेन्यू दर्ज किया, जबकि एक साल पहले यह 41.5 अरब डॉलर था।

कंपनी की comparable sales में 0.5 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। कंप्यूटिंग और मोबाइल फोन कैटेगरी ने ग्रोथ में योगदान दिया, जबकि होम थिएटर और अप्लायंसेज में गिरावट देखने को मिली।

पांच साल की यह नई डील TCS और Best Buy के पुराने कारोबारी रिश्ते को और मजबूत करेगी और भारत में Best Buy के बढ़ते टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस में TCS की भूमिका भी बढ़ाएगी।

