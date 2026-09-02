₹1 लाख से शुरू किया काम, आज ₹100 करोड़ के करीब! जानें दो दोस्तों की Blue Tea की कहानी
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In Short
- ₹1 लाख से शुरू हुई Blue Tea अब ₹100 करोड़ ARR के करीब पहुंच गई है।
- कंपनी 60+ हर्ब्स, 30 ब्लेंड और 200 से ज्यादा SKU बेच रही है।
- Blue Tea 11 देशों तक पहुंच चुकी है और भारत के कई राज्यों के किसानों के साथ काम कर रही है।
दो दोस्तों ने ₹50,000-₹50,000 से शुरू किया कारोबार, अब ₹100 करोड़ ARR के करीब Blue Tea
पश्चिम बंगाल के सुनील चंद्र साहा और उत्तर प्रदेश के नितेश सिंह ने 2018 में सिर्फ ₹1 लाख की कुल पूंजी से Blue Tea की शुरुआत की थी। अलग-अलग राज्यों से आए इन दो दोस्तों का हर्बल टी कारोबार अब ₹100 करोड़ के सालाना रन रेट यानी ARR के करीब पहुंच गया है।
‘Pitchers’ देखकर आया बिजनेस शुरू करने का ख्याल
सुनील और नितेश की मुलाकात 2011 में चेन्नई में पहली नौकरी के दौरान हुई थी। माइक्रोबायोलॉजी और मार्केटिंग पढ़ चुके सुनील और रूरल मैनेजमेंट बैकग्राउंड वाले नितेश को टीवी सीरीज ‘Pitchers’ से अपना कारोबार शुरू करने की प्रेरणा मिली।
Navbharat Times के मुताबिक, सुनील ने एक बार बैंगनी रंग के ड्रिंक पर लेख पढ़ा। रिसर्च में उन्हें पता चला कि बटरफ्लाई पी फूलों से बनने वाली कैफीन-फ्री चाय दक्षिण-पूर्व एशिया में पहले से लोकप्रिय थी, लेकिन भारत में इसका संगठित बाजार बेहद छोटा था। यहीं से Blue Tea का आइडिया निकला।
थाईलैंड से फूल मंगाने की मुश्किल ने किसानों से जोड़ा
शुरुआत में कंपनी ने थाईलैंड से बटरफ्लाई पी फूल मंगाने की कोशिश की, लेकिन आयात में दिक्कत आई। बाद में संस्थापकों को पता चला कि भारत में नीलकंठ या अपराजिता के फूल आसानी से मिलते हैं और इनका इस्तेमाल मुख्य रूप से धार्मिक कामों में होता है। Blue Tea ने किसानों को फूल सुखाने और प्रोसेस करने की ट्रेनिंग दी। कंपनी करीब ₹700 प्रति किलो में फूल खरीदने लगी। Navbharat Times के मुताबिक, इससे जुड़े किसानों की मासिक कमाई करीब ₹5,000 से बढ़कर ₹16,000-17,000 तक पहुंची।
200 से ज्यादा SKU, 11 देशों तक पहुंच
तीन ब्लेंड और पांच जड़ी-बूटियों से शुरू हुआ पोर्टफोलियो अब 60 से ज्यादा हर्ब्स, 30 ब्लेंड और 200 से अधिक SKU तक पहुंच चुका है। कानपुर के पास एक गांव में करीब 60 किसान कंपनी के लिए जड़ी-बूटियां उगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी कंपनी के फार्मिंग कॉन्ट्रैक्ट हैं।
Blue Tea ने FY2024-25 में ₹65 करोड़ का रेवेन्यू दर्ज किया। अभी कारोबार करीब ₹80-85 करोड़ के स्तर पर है और संस्थापकों को अक्टूबर-नवंबर तक ₹100 करोड़ ARR पार करने की उम्मीद है। ब्रांड 11 देशों तक पहुंच चुका है। IndiGo फ्लाइट्स और Bluestone ज्वेलरी स्टोर्स के साथ साझेदारी ने भी इसकी मौजूदगी बढ़ाई है।