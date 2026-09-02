ट्रंप का बड़ा दावा, अमेरिका के पास स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का लगभग पूरा नियंत्रण, ईरान की अर्थव्यवस्था पर भी हमला

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को दावा किया कि अमेरिका के पास रणनीतिक रूप से अहम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का “लगभग पूरा नियंत्रण” है। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान की अर्थव्यवस्था तेजी से गिर रही है और वॉशिंगटन तेहरान को बातचीत की मेज पर लौटने के लिए मजबूर नहीं कर रहा।

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ट्रंप का यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका ने ईरान में सैन्य ठिकानों पर नए हमले किए हैं। ईरान का कहना है कि इन हमलों में सिरिक में एक शादी समारोह वाला स्थान भी प्रभावित हुआ।

बातचीत की कोशिश से ट्रंप का इनकार

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एबीसी की रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा कि वह ईरान को बातचीत के लिए मजबूर नहीं कर रहे हैं। उन्होंने लिखा कि अमेरिका की मौजूदा स्थिति उन्हें ज्यादा बेहतर लगती है क्योंकि उसके पास स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का “लगभग पूरा नियंत्रण” है। ट्रंप ने ईरान की अर्थव्यवस्था को लेकर भी दावा किया कि वह “पूरी तरह ढह रही है”। उन्होंने ईरान की जनता से भी सवाल किया कि वे कब उठकर विरोध करेंगे।

ईरान में अमेरिकी हमले, शादी समारोह पर भी असर का दावा

अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने कहा कि अमेरिकी सेना ने इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के हवाई रक्षा ठिकानों, रडार प्रणाली, समुद्री संसाधनों, संचार केंद्रों और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमता से जुड़े ठिकानों पर हमले किए। सेंटकॉम के मुताबिक, ये कार्रवाई स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में व्यावसायिक जहाजों और अमेरिकी सैन्यकर्मियों पर हाल के कथित हमलों के जवाब में की गई।

50 से ज्यादा लोगों के मारे जाने या घायल होने का दावा

ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा कि सिरिक के कुहेस्तक में एक आवासीय घर पर हमला हुआ, जहां परिवार शादी का जश्न मना रहे थे। उनके मुताबिक, 50 से ज्यादा पुरुष, महिलाएं और बच्चे मारे गए या घायल हुए।

ईरान ने इसके बाद जॉर्डन और बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले करने का दावा किया। वहीं, बहरीन, कुवैत और जॉर्डन ने सुरक्षा अलर्ट जारी किए हैं।

