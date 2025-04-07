Train Ticket Booking Tips: हाथ में 3AC की टिकट पर बैठेंगे 1AC में, बुकिंग के समय बस क्लिक करें ये वाला ऑप्शन

इंडियन रेलवे की एक रिपोर्ट के अनुसार रोजाना लाखों लोग ट्रेन से सफर करते हैं। कई लोग लॉन्ग-डिस्टेंस ट्रैवल के लिए भी रेल को सेलेक्ट करते हैं। दरअसल, हवाई सफर की तुलना में ट्रेन काफी किफायती होता है। रोज लाखों लोग ट्रेन से सफर करते हैं इस वजह से कई बार ट्रेन में बंपर भीड़ देखने को मिलती है। लोग वेटिंग टिकट में सफर करते हैं। वहीं, कई लोग बाकी ट्रेन में सीट की तलाश करते हैं।

अगर कोई आपसे कहे कि आप ट्रेन में थर्ड टिकट होने के बावजूद फर्स्ट टिकट में सफर कर सकते हैं, तो आप मानेंगे नहीं। भारतीय रेलवे सभी यात्रियों को टिकट अपग्रेड (Ticket Upgrade) की सुविधा देता है। इस ऑप्शन में आप अपने ट्रेन की टिकट को अपग्रेड करवा सकते हैं। हालांकि, इसके लिए आपको टिकट बुकिंग करते समय अपग्रेड का ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। बता दें कि अगर आपकी टिकट अपग्रेड होती है तो आपको कोई एक्सट्रा चार्ज नहीं देना होगा।

कैसे काम करता है ऑटोमैटिक अपग्रेडेशन स्कीम (How does the automatic upgradation scheme work?)

रेलवे की इस सुविधा को ऑटोमैटिक अपग्रेडेशन स्कीम (Automatic Upgradation Scheme) कहते हैं। इस स्कीम में अगर आपकी टिकट थर्ड एसी टिकट आरएसी (RAC) में है और ट्रेन चलने से पहले फर्स्ट एसी में सीट खाली है तो रेलवे का सिस्टम ऑटोमैटिक सीट अपग्रेड कर देगा। हालांकि, इस सुविधा का लाभ पाने के लिए आपको टिकट बुक करते समय “Consider for Auto Upgradation” के ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा।

आपको बता दें कि इस सुविधा का लाभ केवल कन्फर्म और RAC टिकट पर ही मिलेगा। अगर आपके पास वेटिंग टिकट है तो आपको इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा।

सफर से पहले आता है नोटिफिकेशन

अगर यात्री की टिकट अपग्रेड हो जाती है तो यात्री को सफर से पहले SMS और ई-मेल के जरिये सूचना दे दी जाती है। भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार ट्रेन का चार्ट बनते समय ही सीट अपग्रेड हो जाती है। कभी भी सफर करते समय अचानक से सीट अपग्रेड नहीं होता है।