तीसरे दिन गिरावट के बावजूद ‘Toxic’ का धमाका बरकरार, इंडिया नेट ₹165 करोड़ पार; ₹200 करोड़ क्लब पर नजर

Yash की फिल्म Toxic भारतीय बॉक्स ऑफिस पर ₹200 करोड़ के करीब पहुंच गई है। तीसरे दिन फिल्म की कमाई में 29.3% की गिरावट दर्ज हुई, लेकिन इसके बावजूद कुल इंडिया नेट कलेक्शन ₹165.35 करोड़ हो गया है। फिल्म ट्रेड पोर्टल Sacnilk के मुताबिक, Toxic ने पहले दिन ₹101.10 करोड़ की कमाई की थी। दूसरे दिन फिल्म ने ₹37.65 करोड़ और तीसरे दिन ₹26.60 करोड़ जुटाए।

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पहले दिन की बड़ी ओपनिंग के बाद फिल्म की रोजाना कमाई में गिरावट जरूर आई है, लेकिन शुरुआती तीन दिनों का कुल कलेक्शन अभी भी मजबूत बना हुआ है। यही वजह है कि फिल्म अब भारत में ₹200 करोड़ नेट कलेक्शन के अहम आंकड़े के करीब पहुंच चुकी है।

हिंदी से सबसे ज्यादा कमाई

भाषा के हिसाब से देखें तो Toxic ने हिंदी शोज से सबसे ज्यादा ₹98.30 करोड़ कमाए हैं। कन्नड़ से ₹36.80 करोड़, तेलुगु से ₹20.50 करोड़, तमिल से ₹7.75 करोड़ और मलयालम शोज से ₹1.90 करोड़ की कमाई हुई।

इन आंकड़ों से साफ है कि फिल्म के कुल भारतीय कलेक्शन में हिंदी वर्जन की सबसे बड़ी हिस्सेदारी रही है। हिंदी के बाद कन्नड़ और तेलुगु बाजार ने फिल्म की कमाई में अहम योगदान दिया है।

फिल्म की कुल ऑक्यूपेंसी 26.75% रही। नाइट शोज में सबसे ज्यादा 39.62% ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई। यानी दिन के दूसरे हिस्से के मुकाबले रात के शोज में दर्शकों की मौजूदगी ज्यादा रही।

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वर्ल्डवाइड ₹221 करोड़ के पार

Toxic का वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ₹221.45 करोड़ पहुंच गया है। इसमें भारत का ग्रॉस कलेक्शन ₹197.70 करोड़ और ओवरसीज कमाई ₹23.75 करोड़ रही।

अब भारतीय नेट बॉक्स ऑफिस पर ₹200 करोड़ तक पहुंचने के लिए फिल्म को करीब ₹34.65 करोड़ और कमाने हैं। शुरुआती तीन दिनों में फिल्म जिस स्तर तक पहुंची है, उसके बाद अगला बड़ा फोकस इसी माइलस्टोन पर रहेगा।

पहले दिन के बाद क्यों धीमी हुई रफ्तार?

फिल्म की कमाई के आंकड़ों में पहले और तीसरे दिन के बीच बड़ा अंतर दिखाई देता है। पहले दिन Toxic ने ₹101.10 करोड़ जुटाए थे, जबकि तीसरे दिन यह आंकड़ा ₹26.60 करोड़ रहा।

हालांकि, बड़ी फिल्मों में ओपनिंग डे के बाद कलेक्शन कम होना असामान्य नहीं है, लेकिन Toxic के मामले में अब यह देखना अहम होगा कि आने वाले दिनों में फिल्म अपनी कमाई को किस स्तर पर बनाए रखती है।

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दर्शकों की प्रतिक्रिया रही मिली-जुली

बॉक्स ऑफिस पर मजबूत शुरुआत के बावजूद फिल्म को Reddit पर कई दर्शकों से आलोचना मिली। कुछ यूजर्स ने Yash की एक्टिंग, एक्शन सीक्वेंस और विजुअल्स की तारीफ की, लेकिन कहानी, अचानक होने वाले कट्स और ज्यादा स्लो-मो सीन पर सवाल उठाए।

एक यूजर ने फिल्म को “boring, confusing” बताया, जबकि दूसरे ने Yash की एक्टिंग को फिल्म की सबसे मजबूत बात कहा। कुछ दर्शकों ने फिल्म की कहानी और क्लाइमैक्स को भी कमजोर बताया।

Yash की परफॉर्मेंस को मिली तारीफ

नकारात्मक प्रतिक्रियाओं के बीच Yash की परफॉर्मेंस उन हिस्सों में रही, जिसे कई दर्शकों ने पसंद किया। Reddit पर प्रतिक्रिया देने वाले कुछ यूजर्स ने फिल्म की एक्टिंग, एक्शन और विजुअल्स को इसकी बेहतर चीजों में गिना।

इससे फिल्म के बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन और दर्शकों की राय के बीच दिलचस्प अंतर भी दिखाई देता है। एक तरफ फिल्म की कहानी और एडिटिंग पर सवाल उठ रहे हैं, तो दूसरी तरफ इसकी कमाई शुरुआती दिनों में मजबूत बनी हुई है।

आगे बॉक्स ऑफिस पर असली परीक्षा

तीन दिनों के बाद Toxic का इंडिया नेट कलेक्शन ₹165.35 करोड़ और वर्ल्डवाइड कलेक्शन ₹221.45 करोड़ हो चुका है। अब नजर इस बात पर है कि फिल्म की रोजाना कमाई में आई गिरावट आगे रुकती है या जारी रहती है।

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फिल्म के लिए अगला बड़ा पड़ाव भारत में ₹200 करोड़ नेट कलेक्शन का है। Toxic इस आंकड़े से करीब ₹34.65 करोड़ दूर है। ऐसे में आने वाले दिनों की कमाई तय करेगी कि फिल्म यह माइलस्टोन कितनी जल्दी हासिल करती है।