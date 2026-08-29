Tyre पर लिखे 205/55 R16 91V का क्या मतलब? ये कोड समझ गए तो सही टायर चुनना होगा आसान

कार खरीदते समय लोग इंजन, माइलेज, फीचर्स और सेफ्टी पर काफी ध्यान देते हैं, लेकिन सड़क से लगातार संपर्क में रहने वाले टायर अक्सर नजरअंदाज हो जाते हैं। टायर की साइड पर लिखे नंबर और अक्षर देखकर बहुत से लोग उन्हें कंपनी का कोई कोड समझकर छोड़ देते हैं। असल में यही Tyre Markings टायर की चौड़ाई, ऊंचाई, व्हील साइज, वजन उठाने की क्षमता और स्पीड रेटिंग जैसी जरूरी जानकारी देती हैं।

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इसे आसान तरीके से समझते हैं। मान लीजिए आपकी कार के टायर पर 205/55 R16 91V लिखा है। यह कोई सामान्य नंबर नहीं है। इसके हर अंक और अक्षर का अलग मतलब है। नया Tyre खरीदते समय इन्हें समझना आपके काफी काम आ सकता है।

205 से पता चलती है टायर की चौड़ाई

205/55 R16 में सबसे पहले लिखा 205 टायर की चौड़ाई बताता है। इसे मिलीमीटर में मापा जाता है। यानी यहां टायर की चौड़ाई 205 मिलीमीटर है।

इसी तरह अगर किसी टायर पर 255/55 R16 लिखा है तो शुरुआती 255 उसकी चौड़ाई को दिखाता है।

कई लोग मानते हैं कि ज्यादा चौड़ा टायर लगवाने से कार ज्यादा स्पोर्टी दिखेगी और सड़क पर पकड़ बेहतर हो जाएगी। लेकिन केवल लुक देखकर टायर का साइज बदलना सही नहीं है। कार कंपनी ने आपके मॉडल के लिए जिस साइज की सलाह दी है, उसे ध्यान में रखना जरूरी है।

55 का मतलब 55 मिलीमीटर नहीं

अब आते हैं 205/55 R16 में लिखे 55 पर। यहीं सबसे ज्यादा कन्फ्यूजन होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि टायर की साइडवॉल 55 मिलीमीटर ऊंची है।

यह टायर का Aspect Ratio बताता है। आसान भाषा में कहें तो टायर की साइडवॉल की ऊंचाई उसकी चौड़ाई का कितना प्रतिशत है, यह नंबर उसकी जानकारी देता है।

205/55 वाले टायर में साइडवॉल की ऊंचाई 205 मिलीमीटर की चौड़ाई का 55 प्रतिशत होगी। यानी करीब 112.75 मिलीमीटर।

आमतौर पर कम Aspect Ratio वाले टायर की साइडवॉल पतली दिखाई देती है, जबकि ज्यादा Aspect Ratio में साइडवॉल मोटी नजर आती है।

R का मतलब Racing नहीं होता

R16 में R देखकर कई लोग इसे Racing या Rim समझ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है।

यहां R का मतलब Radial Construction है। आज ज्यादातर पैसेंजर कारों में Radial टायर इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा B यानी Bias Belt और D यानी Diagonal जैसे दूसरे निर्माण प्रकार भी हो सकते हैं।

इसलिए R आपकी कार की स्पीड या व्हील साइज नहीं, बल्कि टायर किस तरीके से बनाया गया है, इसकी जानकारी देता है।

16 से पता चलता है व्हील का साइज

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R के बाद लिखा 16 उस व्हील का डायमीटर बताता है जिस पर टायर लगाया जाना है। इसे इंच में मापा जाता है।

यानी R16 का मतलब यह टायर 16 इंच के व्हील के लिए बना है।

अगर आपकी कार में 16 इंच के व्हील दिए गए हैं तो केवल टायर की चौड़ाई देखकर 15 या 17 इंच वाला टायर नहीं लगाया जा सकता। नया टायर लेते समय सही व्हील साइज देखना जरूरी है।

91 जैसा नंबर बताता है कितना वजन उठा सकता है टायर

अब 205/55 R16 91V में 91 पर आते हैं। इसे Load Index कहा जाता है। यह नंबर बताता है कि एक टायर तय परिस्थितियों में अधिकतम कितना वजन उठाने के लिए रेट किया गया है।

यह नंबर सीधे किलोग्राम नहीं बताता बल्कि एक तय कोड होता है। उदाहरण के तौर पर 95 Load Index का मतलब 690 किलोग्राम और 100 का मतलब 800 किलोग्राम क्षमता होती है। इसी तरह 105 Load Index वाले टायर की क्षमता 925 किलोग्राम होती है।

इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, खासकर तब जब कार में अक्सर ज्यादा लोग बैठते हैं या भारी सामान लेकर सफर किया जाता है।

V H T जैसे अक्षरों का भी है खास मतलब

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Load Index के बाद मौजूद अक्षर टायर की Speed Rating बताता है। उदाहरण के लिए V Rating वाला टायर 240 किलोमीटर प्रति घंटे तक की निर्धारित स्पीड रेटिंग रखता है।

इसी तरह H की Speed Rating 210 किलोमीटर प्रति घंटे, T की 190 किलोमीटर प्रति घंटे और W की 270 किलोमीटर प्रति घंटे होती है।

लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपको कार इतनी तेज चलानी चाहिए। यह टायर की तकनीकी क्षमता की रेटिंग है। नया टायर लेते समय कार कंपनी की ओर से बताई गई Speed Rating को ध्यान में रखना चाहिए।

टायर कितना पुराना है? चार अंक खोल देंगे राज

पुरानी कार खरीदते समय या अपनी कार में कई साल से लगे टायर की जांच करते समय उसकी उम्र जानना भी जरूरी है। टायर की साइडवॉल पर मौजूद मैन्युफैक्चरिंग जानकारी के आखिरी चार अंकों से पता लगाया जा सकता है कि वह कब बना था।

मान लीजिए वहां 1017 लिखा है। इसका मतलब टायर साल 2017 के 10वें सप्ताह में बनाया गया था।

अगर कोड 2626 है तो इसका मतलब होगा कि टायर 2026 के 26वें सप्ताह में तैयार हुआ था। इसलिए केवल टायर की चमक या उसकी ट्रेड देखकर उसे नया समझ लेना सही नहीं है। उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट भी जरूर देखनी चाहिए।

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सिर्फ कंपनी का नाम देखकर टायर न खरीदें

टायर की साइड पर कंपनी के नाम के साथ उसका मॉडल या Pattern Name भी लिखा होता है। एक ही कंपनी अलग-अलग कारों और ड्राइविंग जरूरतों के हिसाब से कई तरह के टायर बनाती है।

इसलिए दुकान पर केवल यह कहना कि किसी खास कंपनी का टायर लगा दीजिए, पर्याप्त नहीं है। उसके साथ सही साइज, Load Index, Speed Rating और मॉडल की जांच भी जरूरी है।

यानी दो टायर एक ही कंपनी के होने के बावजूद आपकी कार के लिए दोनों सही हों, यह जरूरी नहीं है।

TWI बताएगा टायर बदलने का समय आया या नहीं

टायर के सड़क से संपर्क वाले हिस्से को ट्रेड कहा जाता है। इसके खांचों में Tread Wear Indicators यानी TWI दिए जाते हैं। इनका काम यह समझने में मदद करना है कि ट्रेड कितना घिस चुका है।

भारत में यह खास तौर पर महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि खराब सड़कें, गर्मी, गलत हवा का दबाव और खराब व्हील अलाइनमेंट टायर के घिसने की रफ्तार को प्रभावित कर सकते हैं।

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सिर्फ यह देखकर कि टायर में पंचर नहीं है या वह बाहर से ठीक दिख रहा है, उसे सुरक्षित मान लेना सही नहीं है। ट्रेड की हालत भी देखनी चाहिए।

अगली बार Tyre खरीदें तो 205/55 R16 91V जरूर समझें

अब 205/55 R16 91V को एक लाइन में समझना आसान है। इसमें 205 टायर की चौड़ाई, 55 Aspect Ratio, R Radial Construction, 16 व्हील का साइज, 91 Load Index और V Speed Rating बताता है।

ये कुछ नंबर और अक्षर टायर की पूरी बुनियादी जानकारी दे देते हैं। अगली बार दुकान पर नया Tyre खरीदते समय केवल कीमत और ब्रांड न देखें। अपनी कार में पहले से लगे टायर की Markings और कार कंपनी की बताई Specifications भी जांचें। इससे यह समझना आसान होगा कि दुकानदार जिस टायर की सलाह दे रहा है, वह वास्तव में आपकी कार के लिए सही है या नहीं।