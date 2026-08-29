मुंबई के किचन में मिले कॉकरोच, काला पड़ा तेल और गंदगी, जानें किन 4 बिजनेस पर हुई कार्रवाई?

महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने मुंबई में खाने-पीने की दुकानों और किचन की जांच के दौरान कई गंभीर फूड सेफ्टी उल्लंघन पाए हैं। बिजनेस टुडे ने PTI की रिपोर्ट के हवाले से बताया कि कहीं किचन में कॉकरोच और दूसरे कीड़े मिले, तो कहीं खाना बनाने के लिए बार-बार इस्तेमाल किया गया गहरा और ऑक्सीडाइज्ड तेल मिला। गंदा पानी जमा होने और सफाई की खराब व्यवस्था भी सामने आई। इन मामलों में FDA ने चार फूड बिजनेस के लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिए।

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इन चार जगहों पर हुई कार्रवाई

FDA के मुताबिक, कार्रवाई अक्षय कैटरर्स, गारवेयर इंस्टीट्यूट ऑफ करियर डेवलपमेंट; क्राफ्टपैक हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड, जियो वर्ल्ड ड्राइव, बांद्रा ईस्ट; मैरियन होटल एंड रेस्टोरेंट, गोखले रोड, दादर वेस्ट और भगवती स्टोर्स, राधिका रेजिडेंसी, तिलक नगर, चेंबूर के खिलाफ की गई।

किचन में कॉकरोच और गंदगी मिली

जांच के दौरान कई किचन और फूड स्टोरेज एरिया में कॉकरोच और दूसरे कीड़ों का सक्रिय संक्रमण पाया गया। कुछ जगहों पर खाने में जरूरत से ज्यादा आर्टिफिशियल कलर और मोनोसोडियम ग्लूटामेट (MSG) के इस्तेमाल की बात भी सामने आई।

FDA ने बताया कि खाना पकाने के तेल को बार-बार इस्तेमाल किया जा रहा था। कुछ तेल काफी गहरा और ज्यादा ऑक्सीडाइज्ड दिखाई दिया। इसके अलावा पका हुआ चावल भी बिना ढके और अस्वच्छ तरीके से रखा मिला।

किचन की दीवारों पर नमी और फंगस के साथ पानी का कंडेनसेशन भी पाया गया। बर्तन, कुकिंग उपकरण और चाकू ग्रीस, धूल और जैविक गंदगी से काफी गंदे मिले।

वेज-नॉनवेज खाना अलग रखने की व्यवस्था नहीं

FDA ने वेज और नॉनवेज खाने के बीच क्रॉस-कंटैमिनेशन के खतरे को भी लेकर चिंता जताई। विभाग के मुताबिक, दोनों तरह के खाने के लिए एक ही तैयारी वाली जगह, कटिंग बोर्ड और कुकिंग उपकरण इस्तेमाल किए जा रहे थे। इनके बीच पर्याप्त अलगाव और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था नहीं थी।

कई जगहों पर ड्रेनेज सिस्टम भी खराब मिला। वहां गंदा पानी जमा था और पानी में शैवाल, कीचड़ और बदबू की समस्या थी।

अकोला में 7 हजार किलो से ज्यादा सोयाबीन तेल जब्त

अकोला में FDA ने मिलावट के शक में बड़ी मात्रा में रिफाइंड सोयाबीन तेल जब्त किया। MIDC इलाके में Prabhudayal Laxminarayan से Shakti ब्रांड के रिफाइंड सोयाबीन तेल का सैंपल लिया गया। यहां लैब और लैब रिपोर्ट नहीं मिलीं। साथ ही लाइसेंस रिपैकिंग के लिए होने के बावजूद खुले तेल की बिक्री की जा रही थी।

फर्म से 3,428.400 किलो तेल जब्त किया गया, जिसकी कीमत 6,21,300 रुपये बताई गई। वहीं Bharatkumar and Brothers से 3,598.400 किलो खुले रिफाइंड सोयाबीन तेल को जब्त किया गया, जिसकी कीमत 5,61,350 रुपये थी।

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दोनों फर्मों के लाइसेंस भी तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिए गए। FDA ने कहा कि महाराष्ट्र में सुरक्षित और साफ-सुथरा खाना सुनिश्चित करने के लिए विशेष निरीक्षण अभियान जारी है और नियम तोड़ने वाले कारोबारों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।