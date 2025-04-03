सोना, चांदी, विटामिन सहित इन प्रोडक्ट्स पर नहीं लगेगा डोनाल्ड ट्रंप का रेसिप्रोकल टैरिफ! चेक करें FULL LIST
हम आपको उन टॉप 50 प्रोडक्ट की लिस्ट दे रहे हैं जिन पर डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ नहीं लगेगा या यूं कहें कि इन प्रोडक्ट पर ट्रंप का रेसिप्रोकल टैरिफ लागू नहीं होगा।
Trump Reciprocal Tariff: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत सहित अन्य देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने के बाद अब ग्लोबल ट्रेड वार के शुरू की संभावना है।
अमेरिका ने भारत पर 27 प्रतिशत का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है। इसका मतलब अब वो प्रोडक्ट जो भारत से अमेरिका एक्पोर्ट होते थे उन पर अमेरिका 27 प्रतिशत का टैक्स लगाएगा। इस टैरिफ से अमेरिका में भारतीय सामान महंगा हो जाएगा।
क्या होता है रेसिप्रोकल टैरिफ?
जब एक देश किसी दूसरे देश से आयात (Import) होने वाले प्रोडक्ट पर टैरिफ बढ़ाता है और इसके जवाब में दूसरा देश भी उसी अनुपात में या टैरिफ को कम-ज्यादा दर पर टैरिफ यानी टैक्स लगाता है तो इसे ही रेसिप्रोकल टैरिफ (Reciprocal Tariff) कहा जाता है। देश एक दूसरे पर टैरिफ या टैक्स इसलिए लगाते हैं ताकी घरेलू उद्योग को बढ़ावा मिल सके। आपको बता दें की भारत, अमेरिका से आने वाले प्रोडक्ट पर 50% का टैक्स लगाता है।
ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ का इन प्रोडक्ट पर नहीं पड़ेगा असर
- सोना, गैर-मौद्रिक, बुलियन और डोर
- चांदी बुलियन और डोर
- इंसुलिन और उसके साल्ट
- विटामिन A और उससे बने प्रोडक्ट्स
- विटामिन बी1 (थायमिन) और इसके डेरिवेटिव
- विटामिन बी2 (राइबोफ्लेविन) और इसके डेरिवेटिव
- विटामिन बी5 (डी- या डीएल-पैंटोथेनिक एसिड) और इसके डेरिवेटिव
- विटामिन बी6 (पाइरिडोक्सिन और विटामिन बी6 एक्टिव कंपाउंड के साथ) और इसके डेरिवेटिव
- विटामिन बी12 (सायनोकोबालामिन और विटामिन बी12 एक्टिव कंपाउंड के साथ) और इसके डेरिवेटिव
- विटामिन सी (एस्कॉर्बिक एसिड) और इसके डेरिवेटिव
- विटामिन ई (टोकोफेरोल और विटामिन ई एक्टिव कंपाउंड के साथ) और इसके डेरिवेटिव
- फोलिक एसिड और इसके डेरिवेटिव
- नियासिन और नियासिनमाइड
- लाइट सेंसिटिव ट्रांजिस्टरों के अलावा अन्य ट्रांजिस्टर, जिनकी अपव्यय (Dissipation) रेटिंग 1 W से कम है
- लाइट सेंसिटिव ट्रांजिस्टर के अलावा अन्य ट्रांजिस्टर, जिनकी अपव्यय (Dissipation) रेटिंग 1 W या उससे अधिक है
- कागज या पेपरबोर्ड
- सिंगल शीट में वाली किताबें, ब्रोशर, लेटर और इसी तरह की अन्य किताबें
- मुद्रित शब्दकोश और विश्वकोश तथा उनकी धारावाहिक किश्तें
- मुद्रित पुस्तकें, ब्रोशर, पत्रक और इसी प्रकार की मुद्रित सामग्री, एकल शीट के अलावा
- समाचार पत्र, पत्रिकाएं और पत्रिकाएं, जो सप्ताह में कम से कम चार बार प्रकाशित हों
- समाचार पत्र के पूरक
- समाचार पत्र, पत्रिकाएं और पत्रिकाएं, उनको छोड़कर जो सप्ताह में कम से कम चार बार प्रकाशित होती हैं
- बच्चों की चित्र, ड्राइंग या रंग भरने वाली पुस्तकें
- संगीत, मुद्रित या पांडुलिपि में, चाहे फोटो के साथ हो या नहीं
- सभी प्रकार के मानचित्र और जलविज्ञान या इसी प्रकार के चार्ट, जिनमें एटलस और स्थलाकृतिक योजनाएं शामिल हैं, पुस्तक रूप में मुद्रित
- ग्लोब, मुद्रित
- अन्य मुद्रित मानचित्र और जल सर्वेक्षण या इसी तरह के चार्ट, ग्लोब नहीं और पुस्तक के रूप में नहीं
- हाथ से तैयार चीजें और चित्र, हस्तलिखित पाठ, संवेदनशील कागज पर फोटो प्रतिकृतियां और कार्बन प्रतियां
- मुद्रित व्यापार विज्ञापन सामग्री, वाणिज्यिक कैटलॉग और इसी तरह की अन्य सामग्री
- मुद्रित सामग्री, नेसोई, लिथोग्राफिक प्रक्रिया द्वारा कागज पर पूरी तरह या आंशिक रूप से मुद्रित
- मुद्रित सामग्री
- जिंक (o/than मिश्र धातु), कच्चा, जिंक का भार o/99.99% युक्त
- जिंक (मिश्र धातु से अधिक), कच्चा, ढलाई-ग्रेड जिंक, जिसमें भार के हिसाब से कम से कम 97.5% लेकिन 99.99% से कम जिंक हो
- जिंक (मिश्र धातु से अधिक), कच्चा, कास्टिंग ग्रेड जिंक से अधिक, जिंक के वजन के हिसाब से कम से कम 97.5% लेकिन 99.99% से कम
- जिंक मिश्र धातु, कच्चा
- जस्ता, अपशिष्ट और स्क्रैप
- जस्ता, वस्तुएं (घरेलू, मेज या रसोई के उपयोग के लिए)
- डायोड या ट्रांजिस्टर के अलावा अन्य प्रकाश संवेदनशील अर्धचालक उपकरण
- प्रकाश-संवेदनशील ट्रांसड्यूसर के अलावा अन्य अर्धचालक-आधारित ट्रांसड्यूसर
- अन्य अर्धचालक उपकरण, अर्धचालक-आधारित ट्रांसड्यूसर के अलावा, प्रकाश संवेदनशील उपकरणों के अलावा
- डायोड, ट्रांजिस्टर, समान अर्धचालक उपकरण, प्रकाश-संवेदनशील अर्धचालक उपकरण, एलईडी और माउंटेड पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल के भाग
- सिक्के
- स्टेनलेस स्टील अपशिष्ट और स्क्रैप
- प्लैटिनम, कच्चा, या पाउडर के रूप में
- प्लैटिनम, बिना गढ़े या अर्द्धनिर्मित रूप में
- पैलेडियम, कच्चा या पाउडर के रूप में
- पैलेडियम, अर्द्धनिर्मित रूपों में
- रोडियाम, पाउडर के रूप में कच्चा
- रोडियाम, अर्द्धनिर्मित रूपों में
- मूल रंग और उन पर आधारित तैयारियां