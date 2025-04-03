सोना, चांदी, विटामिन सहित इन प्रोडक्ट्स पर नहीं लगेगा डोनाल्ड ट्रंप का रेसिप्रोकल टैरिफ! चेक करें FULL LIST

Trump Reciprocal Tariff: अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप द्वारा भारत सहित अन्य देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने के बाद अब ग्लोबल ट्रेड वार के शुरू की संभावना है।

अमेरिका ने भारत पर 27 प्रतिशत का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है। इसका मतलब अब वो प्रोडक्ट जो भारत से अमेरिका एक्पोर्ट होते थे उन पर अमेरिका 27 प्रतिशत का टैक्स लगाएगा। इस टैरिफ से अमेरिका में भारतीय सामान महंगा हो जाएगा।

क्या होता है रेसिप्रोकल टैरिफ?

जब एक देश किसी दूसरे देश से आयात (Import) होने वाले प्रोडक्ट पर टैरिफ बढ़ाता है और इसके जवाब में दूसरा देश भी उसी अनुपात में या टैरिफ को कम-ज्यादा दर पर टैरिफ यानी टैक्स लगाता है तो इसे ही रेसिप्रोकल टैरिफ (Reciprocal Tariff) कहा जाता है। देश एक दूसरे पर टैरिफ या टैक्स इसलिए लगाते हैं ताकी घरेलू उद्योग को बढ़ावा मिल सके। आपको बता दें की भारत, अमेरिका से आने वाले प्रोडक्ट पर 50% का टैक्स लगाता है।

ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ का इन प्रोडक्ट पर नहीं पड़ेगा असर

हम आपको नीचे उन टॉप 50 प्रोडक्ट की लिस्ट दे रहे हैं जिन पर डोनाल्‍ड ट्रंप का टैरिफ नहीं लगेगा या यूं कहें कि इन प्रोडक्ट पर ट्रंप का रेसिप्रोकल टैरिफ लागू नहीं होगा।