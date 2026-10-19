Top 5 Stories: दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग 2026 का शेड्यूल जारी, कैंसर की 137 दवाएं होंगी सस्ती, मिठाई की दुकानों पर नया नियम समेत पढ़ें ये पाँच बड़ी खबरें

1. Diwali Muhurat Trading 2026: NSE-BSE ने जारी किया मुहूर्त ट्रेडिंग का पूरा शेड्यूल, चेक करें डेट और टाइम

दिवाली के मौके पर शेयर बाजार में मुहूर्त ट्रेडिंग 8 नवंबर 2026 को होगी। NSE और BSE ने इसका पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। इस बार निवेशकों को 70 मिनट तक ट्रेडिंग का मौका मिलेगा। खास बात यह है कि पहली बार क्लोजिंग ऑक्शन सेशन भी लागू होगा।

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2. टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के बाद फिर चर्चा में लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आखिर क्यों बॉलीवुड सितारों को बना रहा निशाना?

मुंबई में टाइगर श्रॉफ पर हुई फायरिंग के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग एक बार फिर चर्चा में है। गैंग ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए सलमान खान से जुड़े लोगों को चेतावनी दी है। आखिर बॉलीवुड सितारे इस नेटवर्क के निशाने पर क्यों हैं और सलमान खान से इसकी दुश्मनी की असली वजह क्या है?

3. कैंसर का इलाज होगा सस्ता! 70% तक घट सकती हैं 137 दवाओं की कीमतें

कैंसर का महंगा इलाज कराने वाले मरीजों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब 137 जरूरी दवाओं की कीमतों में भारी कमी आ सकती है। सरकार ने दवा कंपनियों और अस्पतालों के लिए नए नियम बनाए हैं। जानिए कब से लागू होंगी नई कीमतें और मरीजों को कितना फायदा मिलेगा।

4. उत्तराखंड में मिठाई की दुकानों के लिए नया नियम, 26 अक्टूबर से हर ट्रे पर लिखनी होगी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट

उत्तराखंड में मिठाई खरीदने वाले ग्राहकों के लिए बड़ा बदलाव होने जा रहा है। त्योहारों और शादी के सीजन के बीच FDA ने मिठाई और बेकरी उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों के लिए नया आदेश जारी किया है। 26 अक्टूबर से लागू होने वाले इस नियम का ग्राहकों पर क्या असर पड़ेगा? जानिए पूरी खबर।

5.दुनिया के देशों से व्यापार बढ़ाने के लिए भारत नहीं करेगा इंतजार! निर्मला सीतारमण ने बताया क्या है सरकार का प्लान

भारत दुनिया के अलग-अलग देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए अपनी रणनीति पर तेजी से काम कर रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत कई देशों के साथ मिलकर काम करने में विश्वास रखता है, लेकिन इसके लिए इंतजार नहीं करेगा। उन्होंने बताया कि सरकार द्विपक्षीय व्यापार समझौतों को तेजी से आगे बढ़ा रही है। आखिर भारत की इस रणनीति के पीछे क्या वजह है?